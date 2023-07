Torre Faro. Rifiuti in uno dei pochi accessi liberi alla spiaggia - Tempostretto

Incivili abbandonano rifiuti in uno dei rari accessi liberi in spiaggia a Torre Faro

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Sono Adriana Morisani, una messinese d’adozione, che d’estate abita a Torre Faro perché ama il mare e le spiagge di questo splendido luogo. Purtroppo però, vorrei segnalare che in uno dei pochi accessi al mare lasciati aperti lungo la spiaggia della Torre Bianca a Torre Faro, perché la maggior parte della spiaggia è chiusa da cancelli e reti che ne impediscono il passaggio, degli incivili hanno creato una discarica! E non è l’unica!”.

Continua: “Questo è vergognoso e indicativo del disinteresse e della mancanza di attenzione agli altri che purtroppo appartiene a tanti cittadini messinesi, che impediscono a Messina di emanciparsi e di essere un’attrazione turistica, come potrebbe, viste le sue bellezze naturali”.