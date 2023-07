Torre Faro, sì alla sistemazione del manto stradale ma si partirà a settembre - Tempostretto

In via Pozzo Giudeo, via Senatore Arena e via Santa Domenica bisognerà intervenire ma, nessuna chiusura immediata. Mondello: "Non vogliamo gravare in estate sul traffico"

MESSINA – Via Pozzo Giudeo, via Senatore Arena e via Santa Domenica, tre strade fondamentali per la viabilità di Torre Faro, saranno risistemate, ma soltanto a settembre. Nei giorni scorsi era filtrata la possibilità che in prossimità dell’Rds Summer Festival, che si terrà a Capo Peloro il 21 e il 22 luglio, le tre strada sarebbero state riasfaltate, con una chiusura che avrebbe rischiato, però, di aumentare i problemi di traffico del villaggio, meta turistica per eccellenza a Messina. A “scongiurare” quest’ipotesi è stato il vicesindaco e assessore alla Mobilità, Salvatore Mondello, invitato in prima commissione dal presidente Salvatore Papa.

Lavori a settembre

“Mi è stato chiesto più volte nel corso delle ultime settimane manutenzione per strade di Torre Faro come via Pozzo Giudeo, via Senatore Arena e via Santa Domenica – ha spiegato Mondello .. I lavori possono partire ora perché il bilancio è stato votato dieci giorni fa. Ma visto che siamo nella fase avanzata dell’estate, con molte attività in quell’area, si era ipotizzato di fare un cronoprogramma. Si era pensato di intervenire separatamente nelle 3 strade per non gravare sul traffico”. Ma così non sarà: “Alla fine si posticiperà al mese di settembre, per non rischiare di gravare ancora sul sistema complesso a livello viario della zona”.

Intanto nell’area dell’ex Seaflight si sta provvedendo a montare il palco per la manifestazione, che poterà diversi artisti in riva allo Stretto tra cui Miss Keta e Coma_cose. Proprio per capire come ci si potrà muovere verso la spiaggia nei giorni dell’evento, in commissione è intervenuto anche il presidente di Atm Giuseppe Campagna: “Atm replicherà per l’Rds Summer Fest quanto fatto per lo Street Fish, ma con più mezzi. Ci saranno le navette da Torri Morandi e sul lago, mentre al capolinea ci saranno gli shuttle pronti per il ritorno, fino al capolinea del tram”.

E Mondello ha spezzato una lancia in favore dell’azienda: “Voglio sottolineare che Atm funziona sempre, non solo quando c’è l’evento. Lo testimoniano i tanti giovani che stanno imparando a usarlo. Diamo meriti a chi meriti ha. Atm funziona come Messina Servizi e come Amam, per citare le tre punte che lavorano a livello strutturale”.

