Torre Faro, nuovi stalli blu alla fermata Atm. I bus si fermano sui parcheggi

Le strisce blu realizzate per errore dovranno essere sostituite con la segnaletica gialla

MESSINA – Nuovi stalli blu a Torre Faro. Dalla via Senatore Arena fino al lago piccolo sono state ridisegnate le strisce blu per i parcheggi a pagamento. Per errore, però, sono state realizzate anche nello spazio destinato ad una fermata Atm.

I bus per adesso si fermano sugli stalli blu per far salire e scendere i passeggeri. Ma se dovessero trovarli impegnati da auto in sosta sarebbero costretti a fermarsi in mezzo alla strada. Lo sbaglio è già stato segnalato ad Atm e al Comune di Messina, il quale provvederà a far sostituire le strisce blu con la segnaletica gialla che indica le fermate Atm in tutta la città.