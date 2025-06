Torri Morandi riapre come parcheggio provvisorio. Dal 20 giugno altri 100 posti VIDEO

Sono già disponibili 80 posti auto e 11 per disabili. I lavori di riqualificazione verranno completati dopo l'estate

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – E’ il parcheggio più grande di Torre Faro. Con i suoi 200 posti è fondamentale per la viabilità del villaggio nei mesi estivi, a tal punto da spingere il Comune di Messina a riaprirlo provvisoriamente. I lavori di riqualificazione, infatti, non si erano conclusi ma non si poteva affrontare la stagione balneare senza quei posti auto. Così il parcheggio è stato riaperto già nello scorso weekend, contemporaneamente all’isola pedonale serale.

80 posti già disponibili, altri 100 dal 20 giugno

80 posti auto sono già disponibili e 11 per persone con disabilità. Dal 20 giugno si aggiungeranno altri 100 posti e un paio rosa per mamme in dolce attesa o con passeggini. Il parcheggio di via Pozzo Giudeo sarà gratuito per tutto il mese di giugno e poi dall’1 luglio si pagherà tramite le app o il parcometro che verrà installato provvisoriamente al centro del parcheggio. Lo stesso tipo di macchinetta utilizzata per le vie del centro città. A settembre, poi, il Torri Morandi chiuderà nuovamente al pubblico per consentire alla ditta Imprendo di completare i lavori per la fine dell’anno.

Navetta Atm gratuita ogni 20 minuti

Una navetta Atm gratuita trasporta l’utenza ogni 20 minuti dal parcheggio fino al centro del paese, alle spiagge e al Pilone, per poi tornare in via Pozzo Giudeo dalla via Senatore Arena. Nel resto del villaggio sono stati collocati parcheggi riservati ai residenti con pass dematerializzato e strisce blu a pagamento nella zona della punta. In totale sono stati rilasciati 400 pass, uno per nucleo familiare. Nei parcheggi a pagamento si possono utilizzare le app senza inserire il numero di stallo.

