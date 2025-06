Torre Faro, è partita l’isola pedonale serale. Riaperto il parcheggio Torri Morandi FOTO

Tutti i giorni, dalle 18 alle 2, traffico interdetto alle auto

Il cuore di Torre Faro liberato dalla circolazione di auto e moto, uno spazio più sereno e fruibile a pedoni e ciclisti. Una trasformazione che mira a consolidare la località come destinazione privilegiata per i residenti e i visitatori, grazie ai suoi paesaggi marini mozzafiato e alle spiagge.

Da sabato scorso e fino al 14 settembre l’area è interdetta al traffico veicolare ogni giorno dalle 18 alle 2. Il divieto di transito riguarda il tratto di Via Torre, tra Via Rando e Via Pozzo Giudeo, e Via Fortino, tra Via Lanterna e Via Barresi, a partire dalla piazza di fronte alla chiesa Madonna della Lettera. Si tratta della decima edizione di questa iniziativa, che nel tempo ha affinato le sue modalità operative. Nonostante siano stati installati i primi componenti per i sistemi di controllo elettronico degli accessi, la loro piena operatività è ancora in fase di sperimentazione per l’attuale stagione estiva.

Parallelamente, entra in funzione il sistema di sosta a pagamento. Circa 110 spazi blu, distribuiti anche all’interno della zona pedonale, saranno a tariffa oraria. Non sarà richiesta l’indicazione del numero di stallo tramite le applicazioni o i parcometri, semplificando le operazioni per gli automobilisti. Le tariffe prevedono un euro all’ora (dalle 8 alle 24), tre euro per fasce di mezza giornata (dalle 8 alle 16 o dalle 16 alle 24) e cinque euro per la tariffa giornaliera completa (dalle 8 alle 24).

Un’altra importante novità riguarda la riapertura, seppur parziale e temporanea, del vasto parcheggio di Torri Morandi, il più grande della zona. Sebbene sia tuttora un cantiere per un’ampia riqualificazione che si concluderà entro la fine dell’anno, una porzione dell’area è stata resa disponibile per far fronte all’aumento stagionale del traffico. Attualmente offre 82 posti auto e 11 per disabili. Entro il 20 giugno, è prevista la messa a disposizione del resto dello spazio, portando la capienza complessiva a 232 posti auto, prima che i lavori vengano interrotti e riprendano a settembre. Il fondo del parcheggio è in terra battuta, e sono stati compiuti sforzi significativi per renderlo accessibile. La sosta in questa area sarà gratuita fino al 30 giugno, periodo in cui sarà attivo anche un servizio navetta gratuito per le spiagge, con partenze ogni 20 minuti.