Torre Faro. “Tombini puliti, strada sporca” VIDEO

Se non si puliscono costantemente le strade è più facile che i tombini si intasino

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Viale Cariddi, ex via nuova, a Torre Faro. Appena effettuata la pulizia dei tombini, stracolmi ognuno di terra e spazzatura. Nelle immagini si vede la situazione della strada prima e post pulizia tombini. Da settimane non vi è traccia di alcun operatore per lo spazzamento. Inutile effettuare la pulizia dei tombini se non vi è quantomeno la pulizia basica delle strade, pena l’ovvia saturazione dei tombini di elementi che ne impediscono il loro naturale compito”.

Speriamo che le nuove assunzioni di 70 operatori da destinare allo spazzamento posssano assicurare la pulizia costante e non episodica in tutte le strade della città.