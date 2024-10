Messina Servizi assumerà 70 nuove unità per lo spazzamento dalla graduatoria del 2023

Si partirà dal primo novembre con lo scorrimento delle liste. Basile: "Un ulteriore passo in avanti"

MESSINA – Messina Servizi assumerà 70 nuove unità dal prossimo 1 novembre, procedendo con lo scorrimento della graduatoria stilata con l’avviso di selezione pubblicato nel 2023. Lo ha annunciato il Comune di Messina, che attendeva il completamento delle verifiche necessarie. Le unità andranno a rafforzare “le attività di spazzamento su tutto il territorio comunale”. E l’amministrazione ha sottolineato che si stanno concludendo “le assunzioni dei restanti 55 operatori destinati alle attività di scerbatura, di cui circa 30 unità sono già stati contrattualizzati e stanno operando all’interno di ville, impianti sportivi e cimiteri cittadini. Inoltre, si procederà con l’assunzione di 5 operatori dedicati alla disinfestazione e 10 all’impianto di selezione”.

Basile: “Ulteriore passo in avanti”

Il sindaco Basile è soddisfatto: “Con l’assunzione di queste nuove unità operative, Messina fa un ulteriore passo avanti nel garantire un servizio di pulizia più capillare ed efficiente su tutto il territorio. È un segnale concreto del nostro impegno verso la cura della città e il benessere dei cittadini, assicurando servizi più strutturati e un miglioramento continuo della qualità della vita urbana”. E come lui anche l’assessore alle Politiche ambientali Francesco Caminiti: “Queste nuove assunzioni sono fondamentali per mantenere alto il livello di cura del verde pubblico e dei servizi di pulizia urbana. Con un organico più ampio, potremo intensificare le attività di spazzamento e di scerbatura, migliorando significativamente la gestione del territorio e la qualità del servizio”.

La presidente di Messina Servizi, Mariagrazia Interdonato, ha concluso: “Con il completamento di queste assunzioni, arriveremo a un organico di 700 dipendenti. Questo ci permetterà non solo di consolidare i risultati già raggiunti, ma di migliorare ulteriormente i servizi offerti. Messina ha ottenuto importanti successi nella gestione dei rifiuti, ma con l’aumento del personale saremo in grado di raggiungere nuovi traguardi, garantendo un servizio sempre più efficiente e completo per i cittadini”.