Torregrotta. Ritrovato un grampo spiaggiato

La segnalazione è stata fatta al biologo Carmelo Isgrò, che ha allertato le autorità

TORREGROTTA – Un esemplare di grampo è stato ritrovato spiaggiato a Torregrotta, nel messinese. Sulla questione è intervenuto il biologo Carmelo Isgrò, fondatore del Museo del Mare di Milazzo.

«L’animale rivenuto a Torregrotta, in ottimo stato di conservazione -ha spiegato Isgrò- mi è stato segnalato da Pippo Pandolfo. La Guardia Costiera ha prontamente informato l’Istituto Zooprofilattico di Palermo per gli accertamenti. Non si conoscono ancora le cause della morte».

Il noto biologo milazzese, che negli ultimi anni si è fatto conoscere anche a livello internazionale per le iniziative legate al mare, ha quindi spiegato: «I graffi visibili sulla pelle del grampo sono il risultato di interazioni sociali tra esemplari. I grampi infatti nascono con la pelle scura, ma col passare del tempo, questi segni chiari diventano più evidenti, raccontando la storia delle loro vite».

