Torrenova. Incendio in un deposito, muore 58enne - Tempostretto

Indagini in corso per ricostruire le cause delle fiamme

Un incendio in un deposito in lamiera, nella tarda serata di ieri, ha provocato la morte di un 58enne, Bruno Barbagiovanni, a Torrenova, in via delle Rose. L’uomo, originario di Tortorici, è stato trovato senza vita all’interno del capanno adiacente alla sua abitazione, dove stava da solo.

I vicini hanno chiamato i vigili del fuoco di Sant’Agata Militello, che sono arrivati per domare le fiamme ed hanno fatto la scoperta. Inutile l’intervento dei sanitari del 118.

Sul posto carabinieri, medico legale e magistrato. Indagini in corso per ricostruire le cause dell’accaduto. La salma dell’uomo è stata portata al Policlinico di Messina. Foto d’archivio.