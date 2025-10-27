 Torrente Papardo, ok ambientale al secondo stralcio di Faro Superiore

Redazione

Torrente Papardo, ok ambientale al secondo stralcio di Faro Superiore

lunedì 27 Ottobre 2025 - 12:40

Per il primo, invece, dall’ospedale verso monte, si attendono ancora i necessari pareri

L’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Sicilia ha dato giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.) per il progetto denominato “Mitigazione del rischio Alluvioni” con opere di sistemazione in alveo e dei sistemi arginali dei torrenti Larderia, Salemi-Gesso, Ortoliuzzo e per il 1° Stralcio Funzionale relativo al Papardo.

L’intervento interesserà il tratto di torrente che va dalla casa di riposo “Villa Eucaliptus”, a Faro Superiore, verso monte, per un tratto di circa 1,5 km, con tombinatura del torrente nel tratto di centro abitato e realizzazione di due strade arginali nella parte più a monte.

Il tratto tra Ospedale Papardo e Villa Eucaliptus, il cosiddetto secondo stralcio, è stato progettato e trasmesso agli enti per l’ottenimento di tutti i pareri di legge.

I finanziamenti ottenuti ad oggi riguardano il primo stralcio (Faro Superiore) per 7 milioni 900mila euro e il tratto a valle compreso tra l’ospedale Papardo e il campo da Rugby per 1 milione e mezzo.

Tonino Biancuzzo e Massimo Costanzo, consiglieri della VI Municipalità, hanno incontrato l’assessore Francesco Caminiti per discutere sul tema. “Seguiremo ancora la situazione e cercheremo di informare sempre al meglio la cittadinanza – dicono – perché riteniamo questo intervento una delle opere necessarie per la sicurezza della zona ma anche per il suo rilancio urbanistico e una migliore vivibilità”.

