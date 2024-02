Torrente Zafferia, affidato l’incarico per la messa in sicurezza

In passato due violente esondazioni. Ora entra nel vivo la progettazione a Messina

MESSINA – Esondazioni: in arrivo il progetto di messa in sicurezza del torrente Zafferia a Messina. Sarà il team di professionisti che fa capo alla Technital di Verona a progettare i lavori di messa in sicurezza del torrente Zafferia, nella zona sud di Messina. Le risorse disponibili ammontano a 650 mila euro e serviranno per pianificare le opere che consentiranno di porre al riparo da possibili esondazioni l’omonimo villaggio e la borgata di Case Monalla, due aree densamente abitate.

L’incarico è arrivato al termine delle procedure d’appalto espletate dalla Struttura per il contrasto al dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Renato Schifani. Le esondazioni dello Zafferia furono particolarmente violente nel 1996 e nel 2009. In quelle occasioni si registrarono ingenti danni per abitazioni, infrastrutture pubbliche e attività commerciali.

Indagini archeologiche e pulizia dell’alveo

I dettagli sono stati definiti dagli uffici diretti da Maurizio Croce, soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana. Sull’asta del corso d’acqua, che si snoda lungo il versante ionico peloritano per oltre cinque chilometri, dovranno essere eseguite delle indagini per verificare l’interesse archeologico delle zone attraversate.

Prima di tutto, si dovrà intervenire con la pulizia dell’alveo, soffocato da detriti e vegetazione, e la realizzazione di briglie per rallentare il flusso dell’acqua. Necessaria, inoltre, la collocazione di vasche destinate al deposito dei sedimenti e la totale risagomatura e fortificazione delle sponde.