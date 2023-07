Torrenti cittadini più sicuri, riprese le operazioni di pulizia e scerbatura VIDEO - Tempostretto

Le operazioni sono finanziate con fondi regionali per un totale di 7 milioni e mezzo di euro

MESSINA. Dopo un periodo di fermo dovuto ad una procedura amministrativa, sono ripresi da alcuni giorni i lavori di pulizia e sagomatura dei torrenti cittadini. Ruspe in azione sugli alvei torrentizi della zona sud, in particolare a Larderia, Camaro ed Altolia, già ultimati invece i lavori sul torrente Santo Stefano basso. La pulizia riguarderà tutti i torrenti cittadini, compresi quelli coperti. Le operazioni sono finanziate con fondi regionali per un totale di 7 milioni e mezzo di euro.

Emergenza rifiuti

“Quelli in corso sono degli interventi straordinari” spiega l’assessore Francesco Caminiti “Dal prossimo anno verranno realizzati periodicamente lavori di scerbatura e pulizia”. Gli interventi attuali prevedono anche la rimozione delle discariche abusive,ì.

“L’abbandono dei rifiuti è un grosso problema che riscontriamo in quasi tutti i torrenti, lo scorso anno sono state combinate sanzioni per circa 600 mila euro, mentre per la pulizia e bonifica il Comune ha speso oltre 800 mila euro”, spiega l’assessore. Costi che vanno a gravare sulla tasca di tutti i cittadini.