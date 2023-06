Tortorici, giovani per un centro plastic-free - Tempostretto

Consulta giovanile e la onlus Plastic free per ripulire dai rifiuti il centro storico

TORTORICI – I giovani si sporcano le mani per ripulire il centro storico dai rifiuti. L’iniziativa è della Consulta giovanile insieme all’associazione Plastic free onlus, fondata nel 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica e con la partecipazione dell’amministrazione comunale, che ha contribuito in prima persona alla riuscita dell’iniziativa.

Non è stata una semplice azione di ripulitura

Calogero Caprino e Rachele Salvà, rispettivamente presidente e vicepresidente della Consulta

giovanile, spiegano: “Insieme a tutti i componenti del nostro sodalizio, abbiamo voluto dare un segnale

civico verso i temi ambientali, della sostenibilità e del riciclo, che sono imprescindibili per il futuro

del pianeta e per la viabilità delle comunità nelle quali abitiamo. È importante che messaggi così

penetrino tra i giovani e, i giovani stessi, si facciano ambasciatori di questi valori per guardare al

domani con una mentalità diversa e sempre più consapevolmente eco friendly”.