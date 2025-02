Tortorici, preoccupano le strade delle contrade

Allagamenti e smottamenti sempre più estesi preoccupano i residenti. L'appello di Crescita Civica

I residenti delle contrade di Santa Nagra, Ilombati, Batana, Parisi, Pagliara, Marú , Capreria, Salvo e Sciortino segnalano da tempo gravi disagi legati alle condizioni delle strade. Il manto stradale presenta buche profonde, l’assenza di barriere di protezione e una vegetazione incolta che invade la carreggiata, rendendo difficoltoso e pericoloso il transito di auto e mezzi.

A raccogliere le segnalazioni dei residenti è il gruppo consigliare Crescita Civica, che chiede interventi di messa in sicurezza urgenti e la programmazione di una sistemazione a lungo termine delle strade cittadine.

“I cittadini delle contrade di Tortorici segnalano un forte disagio legato alla viabilità – dichiarano da Crescita Civica – non è accettabile che le famiglie, dopo tanti sacrifici, debbano affrontare ogni giorno strade difficili da percorrere e potenzialmente pericolose. Chiediamo che il Comune intervenga per migliorare la sicurezza stradale e la qualità della vita di chi vive in queste zone”.

“Il problema delle infrastrutture stradali non riguarda solo la viabilità, ma ha anche un impatto negativo sull’economia locale. Strade difficili da percorrere significano maggiori difficoltà di collegamento, minori opportunità di sviluppo e un crescente isolamento per le borgate. Noi di Crescita Civica – Tortorici riceviamo costantemente segnalazioni e istanze dai cittadini di queste contrade, che evidenziano la necessità di interventi concreti. È nostro impegno portare alla luce queste problematiche e sollecitare risposte. I residenti di Santa Nagra, Ilombati, Batana, Parisi Pagliara, Marú, Capreria, Salvo e Sciortino attendono con urgenza soluzioni”