Tortorici, tornano le giornate della nocciola

Assaggi, show cooking ed eventi, il 21 e 22 settembre, per riscoprire la regina della pasticceria e dei Nebrodi

Stagione buona, autunno 2024, per la raccolta delle nocciole sui Nebrodi. Tornano quindi i due giorni a Tortorici dedicati alla valorizzazione di questo autentico tesoro del territorio, regina della pasticceria: la nocciola. L’appuntamento di quest’anno, organizzato dalla Pro Loco Tortorici guidata da Lidia Calà, è per il 21 e il 22 settembre. Si parte il 21 settembre alle 18 a piazza Zumbo che sarà sede di show cooking, dibattiti ed assaggi per tutta la manifestazione.

Il programma degli eventi



Diversi imprenditori enogastronomici locali hanno realizzato un vero e proprio menù con la nocciola alla base di ogni singolo piatto. Partendo dagli antipasti con formaggi freschi e ricotta , primi con pasta fresca quali maccheroni al forno e tagliatelle, secondi con involtini e arancini accompagnati da pane casereccio realizzato con lievito madre e per terminare dei prodotti dolciari come torta, cannoli, gelati e granite.

Tutte le pietanze saranno realizzate con prodotti a km 0. Domenica 22 settembre all’interno dello stand della Proloco verrà allestito un museo sull’arte della coltura e della lavorazione delle nocciole.

Nelle due giornate sarà possibile visitare i musei di Tortorici dalle 17 alle ore 19 tramite un percorso guidato accompagnati dalla guida Erika Valenti e ammirare delle piccole esposizioni di artigianato locale.



Le giornate si concluderanno con due serate ricche di divertimento animate da musica popolare e dj set alla siciliana, inoltre tutti gli ospiti saranno omaggiati con un sacchettino di nocciole.

Valorizzazione della nocciola

“L’iniziativa punta a promuovere uno dei prodotti che maggiormente caratterizza Tortorici e quest’area dei Nebrodi, la Nocciola, facendone conoscere i suoi molteplici utilizzi attraverso piatti dal sapore unico e straordinario – commenta Lidia Calà Scarcione, presidente della Pro Loco di Tortorici APS – Un evento che intende quindi coniugare alla promozione enogastronomica anche la proposta artigianale e culturale locale, offrendo ai visitatori tutti la possibilità di scoprire ed apprezzare Tortorici ed i Nebrodi, innalzando i livelli di conoscenza e la consapevolezza della produzione oricense, ambasciatrice del buon gusto nel mondo. Un ringraziamento – conclude Lidia Calà Scarcione – va all’Assessorato Regionale all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea per il prezioso sostegno all’iniziativa”.