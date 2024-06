Piazza Duomo tra cocktail e beach volley: via agli eventi estivi in centro

Decine di transenne per delimitare i campi in vista del 20 giugno, quando arriveranno il Pro Tour e atleti internazionali. Oggi al via la tre giorni dedicata alla "cultura del bere"

MESSINA – Piazza Duomo ha iniziato la propria trasformazione in vista di due settimane (o poco più) intense. Già da qualche giorno sono comparse le “casette” e il palco che ospiteranno il Messina Cocktail Competition 2024. In dieci stand, da oggi pomeriggio e fino al 9 giugno, si sfideranno altrettanti bar della città, con l’obiettivo di promuovere le novità nel campo dei cocktail, sfruttando i sapori e le unicità di Messina, ma anche di sensibilizzare su un mondo, quello del “bere”, su cui spesso si sa poco e male.

Transenne per i campi di Beach Volley

E mentre la curiosità cresce in vista del via di oggi, a pochi metri sono comparse decine di transenne utilizzate per un altro evento. Si tratta del Beach Volley Pro Tour – Future che dopo il successo dello scorso anno tornerà, ancora una volta in piazza Duomo, con la sua sabbia, decine di atleti e la voglia di vincere per accedere alle Olimpiadi delle nazionali partecipanti. Una manifestazione sportiva molto apprezzata in città, al netto delle critiche piovute addosso all’amministrazione per la scelta della location (più volte spiegata dall’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro).

A Capo Peloro si lavora per il Beach Soccer

Al Duomo è in corso la perimetrazione dei campi tramite le transenne e nei prossimi giorni comincerà ad arrivare la sabbia, insieme agli stand per il villaggio, che sarà più grande e con più zone d’ombra. Lavori in corso, quindi, in pieno centro. E intanto dall’altra parte della città, a Capo Peloro, è in corso di sistemazione un altro “village”, quello per la Coppa Italia di Beach Soccer che molti eventi collaterali a fare da corredo e rivolti a ogni fascia d’età. Il villaggio aprirà il 20 e chiuderà il 30, nell’ultimo giorno delle finali.