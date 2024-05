Messina Cocktail Competition. “Poca informazione, evento per sensibilizzare” VIDEO

Dal 7 al 9 giugno dieci bar si sfideranno a Piazza Duomo utilizzando prodotti locali. Il barman Patania: "Sappiamo cosa mangiare ma non cosa bere"

MESSINA – Piazza Duomo sarà teatro della cultura del bere, il Messina Cocktail Competition vuole infatti essere un evento per sensibilizzare il consumatore alla conoscenza del cocktail. Dal 7 al 9 giugno dieci stand per dieci bar che si sfideranno utilizzando bevande originali che contemplino anche l’utilizzo di prodotti legati al territorio. Stamattina la presentazione a palazzo Zanca con il sindaco Federico Basile, l’assessore Massimo Finocchiaro, Gabriele Arcivito e Claudio Patania i due organizzatori con la moderazione dell’istrionico José Villari, tra i relatori anche un rappresentante delle forze dell’Ordine.

“L’obiettivo – spiega Gabriele Arcovito, amministratore di Shift Srls – è sensibilizzare il consumatore all’utilizzo della parola cocktail, non deve essere un mezzo per sballarsi. Bisogna abituarsi alla cultura e quindi raccontare cosa c’è all’interno del cocktail cosa fa male e vogliamo portare tutto questo a conoscenza del consumatore e valorizzare le realtà locali”. Nelle tre serate saranno serviti cocktail dalla bassa gradazione alcolica, sotto i 14° gradi, e saranno a disposizione anche bevande analcoliche.

Questi i locali presenti alla “Messina Cocktail Competition 2024” con i rispettivi barman: “La Fabbrica Alcolica” con Lorenzo Cardullo, “Colapesce libri, gusti, idee” con Venera Leto, “Mistó” con Clayton Orecchio, “Mi ritrovo” con Nino Santoro, “Lucky fish bar” e “Crudo” con Samuele Russo, “Trinacria” con Giuseppe Dottore, “Canneto Story” con Domenico Merlino, “I parenti” con Vincenzo Fusco, il “Ritrovo Elegant” con Salvatore Fieschi e come guest bar il Club Barman dello Stretto. Presente anche il punto food con Campanella.

“All’interno della manifestazione anche una competizione di barman acrobatici, i più forti al mondo che si sfideranno – aggiunge Claudio Patania, fondatore e presidente Club Barman dello Stretto – Il barman acrobatico oltre a miscelare cocktail crea uno show. Manca l’informazione sulla cultura del bere, al ristorante sappiamo cosa mangiare mentre quando andiamo a bere non sappiamo cosa chiedere al barman. Il cliente è inconsapevole e questo evento vuole promuovere invece la conoscenza di cosa di beve. Spezzo una lancia a favore del ghiaccio, è l’ingrediente più importante del cocktail. Ha un suo sapore e noi ne mettiamo, dieci cubetti invece di tre ad esempio, per prolungare la freschezza della bevanda, non è un inganno al cliente”.

Gli interventi istituzionali

“L’iniziativa che stiamo presentando è importante perchè non parla solo di un momento ludico e di divertimento ma vuole anche lanciare un messaggio importante parlando di un tema sul quale dobbiamo poorre sempre molta attenzione – cosi il Sindaco di Messina, Federico Basile, in apertura di conferenza stampa – Alla Messina Cocktail Competition ci si deve divertire, far conoscere l’arte dei barman ma, soprattutto, si deve legare l’evento al fatto che il consumo di alcol dev’essere saputo gestire, sia da chi come i barman e locali fanno un lavoro di grande responsabilità, che da chi ne fruisce. Il nostro compito, quindi, è anche quello di comunicare il rispetto, nei confronti di tutta la comunità, che passa anche da questi appuntamenti di sensibilizzazione e da un senso di rispetto generale che dobbiamo far crescere in noi. La partecipazione spero sia ampia e spero anche che sia molto preparata e sensibilizzata, perchè ci si può divertire senza esagerare”

“Questo evento prosegue la linea che abbiamo intrapreso e stiamo mantenendo con tutte le istituzioni e con tutte le forze dell’ordine – prosegue Massimo Finocchiaro, Assessore ai grandi eventi – Non dobbiamo ridurre tutto all’evento di divertimento in sè stesso, che sarà sicuramente unico e suggestivo, ma dobbiamo legarlo al tempo stesso ad una serie di attività di sensibilizzazione e di cultura del bere di qualità, cosa alla quale teniamo particolarmente perchè abbiamo già attivato percorsi che ricalcano questo solco. Questa manifestazione è un momento di divertimento e spettacolarità ma, soprattutto, di sensibilizzazione, proprio per questo i cockyail avranno gradazione alcolica limitata ed in sinergia con tutte le istituzioni abbiamo sposato la manifestazione”.

Prosegue sulla stessa linea anche il Viceprefetto di Messina, Maria Gabriella Ciriago: “La Prefettura ci teneva ad essere presente perchè l’evento è sicuramente un momento unico che ci permette di sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale. Dietro al mondo dei cocktail c’è una cultura ed una grande professionalità, quindi diventa importante valorizzare questo aspetto sensibilizzando in maniera preponderante sul fatto che si beva resposabilmente e non si metta alla guida sotto l’effetto dell’alcol. Da questo punto di vista anche l’ìattività dell’ATM (partner della manifestazione, ndr) è particolarmente significativa, perchè di non mettersi alla guida ma di tornare a casa attarverso i mezzi pubblici. Grazie per l’organizzazione dell’evento, quindi, che ha coinvolto le istituzioni per lanciare questo segnale importante ed al quale teniamo particolarmente, lavorando in sinergia verso un percorso comune”.

A seguire, proseguono gli interventi con Salvatore Gulizia, in rappresentanza della Questura di Messina: “Siamo lieti di aver preso parte a questa organizzazione perchè si tratta di una manifestazione con un grande valore educativo. L’alcol è uno strumento che in certe circostanze può essere anche micidiale, cosi come dobbiamo sottolineare quanto sia importante il reato della somministrazione dall’alcol ai minori. La somministrazione, quindi, diventa un momento di grande responsabilità, ed in questo senso la Questura, insieme alle altre forze dell’ordine ed all’amministrazione comunale, sta facendo un grande lavoro per garantire la salute e la sicurezza della nostra collettività. Ringrazio per averci reso parte della manifestazione, sicuri che potrà avere un apporto educativo e di sensibilizzazione di grande impatto, diventando stimolo per un confronto proficuo sui temi dalla salute e della sicurezza pubblica”.

La Bar Move World Flair Competition

Spazio anche alle acrobazie, inoltre, nel corso della conferenza stampa, con ’esibizione di Deniss Trifanovs, campione del mondo in carica della Bar Move World Flair Competition, accompagnato dal messinese Daniele De Carolis, che hanno intrattenuto i presenti con acrobazie e preparato in diretta il cocktail analcolico “Stretto sour”, dando un piccolo assaggio delle esibizioni che si potranno ammirare durante la competizione mondiale di domenica pomeriggio.

Questi i partecipanti alla Bar Move World Flair Competition: sono ben 7 gli italiani in gara, con il messinese Daniele De Carolis, Stefano Fortunato, Alexander De Leo, Ciro Marino, Enrico Meloni, Michael Moreno ed Alessandro Soldatini. A questi di aggiungeranno anche Kirill Rudak (Ucraina), il campione in carica Deniss Trifanovs (Lettonia), Narcis Dulgheriu (Romania), Roman Zapata (Argentina) e Stepàn Simanek (Repubblica Ceca).

Gli eventi collaterali in programma

Una tre giorni ricca di attività di intrattenimento ma anche appuntamenti di approfondimento da non perdere. Questo il programma dei 3 giorni della #MCC2024, che si aprirà Venerdi 7 giugno si comincia con l’inaugurazione ufficiale dello street village e dell’evento alla presenza degli organizzatori, dei partner e delle Istituzioni coinvolte. A seguire si terrà il live show del comico messinese Denny Napoli, mentre dalle 20.00 spazio alla live music targata “NoWayOut”. Chiude la serata il dj set con Domenico Silipigni e freestyle by “MP Eventi”. Nella giornata di sabato, alle 17.30 si terrà la Masterclass a cura di “Lumì – Limonata Fior di Sale” del Gruppo Villari, mentre dalle 20.00 spazio alla live music con “Gli Approssimativi”. A chiudere la serata ci penserà il dj set di “Robi D” ed il freestile di Vertical Passion a partire dalle 22.30. Nella giornata conclusiva a partire dalle 17.30 si svolgerà la Masterclass by “Brugal”, mentre dalle 18.30 fino alle 24.00 si esibiranno i competitor della terza edizione della World Flair Competition, accompagnati da dj set.