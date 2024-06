Messina, le novità del Beach Volley: doppia tribuna e partite serali VIDEO

La manifestazione si svolgerà a piazza Duomo dal 20 al 23 giugno. Bombara: "Il 10 via ai lavori, le coppie cercheranno il pass per Parigi"

MESSINA – “Lo scorso anno la Cev (Confédération Européenne de Volleyball, nda), appena l’ultimo pallone è caduto a terra ci ha subito confermato che sarebbe tornata a Messina” racconta Roberto Bombara, direttore tecnico della manifestazione, alla presentazione odierna a Palazzo Zanca. Tutti gli interventi hanno riconosciuto il successo della passata edizione senza dimenticare le polemiche sulla location scelta con il sindaco Basile che ha anche lanciato una frecciatina ai critici ricordando che anche la città di Roma, nella settimana degli Internazionali, allestisce dei campi in terra rossa a Piazza del Popolo.

La seconda volta del Beach Volley Pro Tour a Messina è in programma dal 20 al 23 giugno, il Team Volley è il promoter locale che organizza l’evento, di concerto con il Comune di Messina, Mediterranea Eventi, Triptop ed il Comitato Territoriale Fipav di Messina. Senza dimenticare la collaborazione per quanto riguarda la parte logistica dei Vigili del Fuoco. Quest’anno saranno 22 le nazioni rappresentate da tutte e cinque i continenti: Italia, Olanda, Germania, Israele, Egitto, Repubblica Ceca, Slovacchia, Inghilterra, Ungheria, Polonia, Ucraina, Spagna, Argentina, Stati Uniti, Austria, Bulgaria, Australia, Svizzera, Estonia, Giappone, Belgio, Canada. Le coppie azzurre saranno 10 sulle 56 che partecipano da regolamento (le iscrizioni erano state 70) e l’evento avrà un’importanza maggiore visto che assegnerà pass per le prossime Olimpiadi di Parigi e alcune coppie ancora non sono qualificate.

Nella conferenza stampa sono state presentate le novità: tribuna aggiuntiva rispetto allo scorso anno, oltre a quella disposta sul lato corto ce ne sarà una seconda sul lato lungo tra il campo e la facciata del Duomo; campo principale illuminato che permetterà di giocare fino a quasi mezzanotte; più zone d’ombra con il villaggio che sarà in parte ridisegnato. “Ci attendiamo circa 1200 pernottamenti in città – spiega l’assessore Finocchiaro – questi eventi vengono studiati mesi prima, ci saranno migliorie per il villaggio e tutta la giunta è stata coinvolta nei diversi settori. Sono eventi che fanno conoscere Messina all’esterno”. A questo proposito Alfredo Finanze, presidente di Mediterranea Eventi, ha ricordato come la coppia giapponese tanto si innamorò della città da restare tre giorni in più dopo il torneo.

Alla conferenza stampa, presenti il sindaco di Messina Federico Basile e gli assessori Finocchiaro e Caminiti. In rappresentava della Fipav il presidente del comitato regionale Locandro e del comitato provinciale di Messina Zurro. Dell’organizzazione il direttore generale di Team Volley Messina Carmelo Siracusa, il direttore tecnico della manifestazione Roberto Bombara e il presidente di Mediterranea Eventi Alfredo Finanze.

Questi i partner, pubblici e privati, che hanno sostenuto la manifestazione: il main partner Villa Salus, le partecipate del Comune di Messina (Messinaservizi Bene Comune, Messina Social City, Amam ed Atm), Croce Rossa – Sezione di Messina, Vigili del Fuoco, il Comando della Brigata Meccanizzata Aosta, Moovit, Perigolosi, Non Solo Sport e Despar, Italcar, Sciotto Automobili, Succhi Simone Gatto, Gi.Motors Gruppo Giannetto, GM Moto Musicò, Royal Palace Hotel, Caronte e Tourist, Il Siciliano, La Buona Forchetta, Ieeng, Weplus, Sogesa e Facile Ripara, Almadigit, Smartme, Antonio Bottari – Agente di Zona, Tricenter, Bisazza Gangi, EMS, Laserix, Gruppol Lem, Conbit e Magnolia.