Tra fornelli e... delibere: la storia di Onofrio, in corsa su Sky per 'Il miglior chef d'Italia' VIDEO - Tempostretto

Concilia il lavoro di cuoco con il ruolo di vicepresidente del Consiglio comunale di Savoca, borgo tra i più belli d'Italia

“Ho ricevuto tantissimi messaggi. L’avventura su Sky con la trasmissione ‘Il migliore chef d’Italia’ è iniziata nel migliore dei modi. Sono davvero felice. Ci sono ancora 12 puntate da affrontare prima di sapere quale sarà il risultato finale…”. Onofrio Triolo vive una fase entusiasmante della sua carriera grazie al programma condotto da Simone Falcini. Onofrio è titolare di un ristorante-pizzeria a Furci Siculo ed è anche impegnato nella pubblica amministrazione. A Savoca, uno dei Borghi più belli d’Italia, infatti, ricopre il ruolo di vice presidente del Consiglio comunale.

Dai fornelli al… Comune

“Potersi spendere per la propria comunità è importante – sostiene – pertanto nonostante i sacrifici che comporta, cerco di svolgere il ruolo affidatomi dai miei concittadini nel migliore dei modi”. Nella puntata delle selezioni, Onofrio si è presentato con un piatto tipico, i maccheroni. Su quelli futuri non può dirci ancora nulla: “Lo scoprirete la prossima puntata”, che andrà in onda il lunedì su Sky (canale 913) e Italia 83, alle 19, 30 con replica sabato alle 9, 30. Lo chef di Furci Siculo ha conquistato nelle scorse settimane la piazza d’onore allo Street food di Messina, dove ha proposto l’originale “Panino cu puppo rustutu”. Ad ottobre, invece, a Firenze, ha ricevuto il Premio Cinque stelle cucina, conferito dall’associazione italiana cuochi. Siamo andati a trovarlo nella cucina del suo locale. Ci ha parlato dell’esperienza tv. E non solo (IN ALLEGATO L’INTERVISTA INTEGRALE)