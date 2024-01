Tra i nuotatori messinesi continua a brillare Emma Arcudi

I risultati dei peloritani impegnati nella seconda prova tempi della Sicilia Orientale a Paternò. Presenti atleti Unime, Power Team, Neri Fitness e Naxos Nuoto

MESSINA – L’impianto “Giovanni Paolo II” di Paternò, dopo il Meeting d’Autunno a dicembre, ha ospitato il Meeting di Inverno settimana scorsa. Si è trattato della seconda prova tempi riservata ai nuotatori della Sicilia Orientale della stagione, la prima del nuovo anno che ha permesso agli atleti di tornare in vasca da 25 metri per testarsi contro il cronometro. Presenti le società messinesi Unime, Power Team Messina e quelle della provincia peloritana Neri Fitness e Naxos Nuoto.

Il risultato di spicco, nel weekend da poco trascorso, è stato di Emma Arcudi (Unime) che ha migliorato il record regionale Juniores nei 50 farfalla, nuotando in 28″09, abbassando il precedente primato della compagna di squadra Giorgia Iaria, e con questo crono ha anche eguagliato il record della categoria superiore Cadette. Quanto ai pass per i campionati nazionali (in vista dei Criteria Nazionali Giovanili) sia Arcudi che la compagna Ferrara sono andati al di sotto dei tempi limite, ma in gare in cui avevano già ottenuto il pass. Ci stanno invece ancora provando le compagne Giorgia Iaria, che ci è andata vicinissima sia nei 50 che nei 100 farfalla, e Silvia Raffa, nei 100 rana, quest’ultima deve migliorare ancora mezzo secondo così come il compagno Giovanni Truglio che deve limare quel tempo nel suo 50 stile libero. Ma, come lascia intendere il responsabile tecnico Diego Santoro, nei prossimi appuntamenti probabilmente miglioreranno ulteriormente.

Per la Power Team Messina piazzamenti al primo posto del concentramento (in questi meeting non si assegnano medaglie) per Gianmarco Grifò nei 50, 100 e 200 farfalla, l’atleta Seniores ormai punta ormai ai campionati nazionali assoluti e sta provando ad avvicinare quei tempi limite molto più severi di quelli per i Criteria. Il compagno Riccardo Sidoti torna a casa con dei buoni piazzamenti nei 50 dorso, 50 e 100 rana, rispettivamente secondo, quarto e sesto. Al sesto posto anche Samuele Bonasera nei 50 stile libero, mentre settimo arriva Angelo Bellantoni nei 50 dorso.

Per la Neri Fitness di Capo d’Orlando si registrano un sesto posto nei 100 misti di Christian Puglisi Guerra e due piazzamenti in top ten di Gabriele Colella nei 50, ottavo, e 100 rana, decimo. Per la società di Giardini, la Naxos Nuoto, Riccardo Santoro conquista il settimo posto del concentramento nei 100 misti e la compagna Sofia Catalano è quindicesima nei 50 dorso.