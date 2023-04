"Tra i più belli d'Italia" il francobollo dedicato alla processione della Vara e dei Giganti - Tempostretto

Terzo posto tra le associazioni iscritte alla Federazione tra le società filateliche italiane

E’ stato giudicato tra i più belli d’Italia nel 2022 il francobollo ordinario appartenente alle serie tematica “Le festività” dedicato alla “Processione della Vara e dei Giganti di Messina” emesso il 12 agosto dello scorso anno. Il valore bollato, contrassegnato dalla lettera B (valore 1,20 euro) e stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, era stato ottenuto dal Circolo Filatelico Peloritano.



Dopo la recente “consultazione” tra le associazioni iscritte alla Federazione tra le Società Filateliche Italiane (F.S.F.I.) è stato infatti stabilito che al miglior francobollo italiano del 2022 è quello per il “Bicentenario dell’inizio dell’Attività addestrativa nell’Arma dei Carabinieri con l’istituzione del deposito di reclutamento di Torino”, seguito da quello per i “Cento anni dell’Autodromo nazionale di Monza” e, al terzo posto, da quello per la “Processione della Vara e dei Giganti di Messina”.

Nel 2021, un altro francobollo dedicato alla nostra Città, richiesto sempre dal “Peloritano”, era stato indicato tra i più belli d’Italia: ci riferiamo a quello per il “Centenario di Fondazione della Filarmonica Laudamo” emesso il 21 giugno di due anni fa.

Messina, quindi, ancora una volta sul “podio” grazie al Circolo Filatelico che, con le sue iniziative, contribuisce a dare visibilità e a raccontare la sua storia attraverso i francobolli e gli annulli postali.

