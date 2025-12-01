 Tra Scilla e Bagnara assalto al portavalori in galleria, bottino da due milioni di euro

Dario Rondinella

lunedì 01 Dicembre 2025 - 08:49

La rapina è avvenuta lungo l'autostrada tra Scilla e Bagnara, ai danni di un mezzo portavalori della società Sicurtransport

SCILLA – Ammonterebbe, secondo le prime stime, a circa due milioni di euro la rapina messa in atto stamattina, lungo l’autostrada, ai danni di un mezzo portavalori della società Sicurtransport.

L’assalto al furgone é stato messo in atto all’interno di una galleria tra gli svincoli di Scilla e Bagnara, in direzione nord. Nel corso della rapina i banditi hanno esploso alcuni colpi di arma, ma non ci sono stati feriti.

Per mettere in atto il colpo i rapinatori hanno bloccato il traffico posizionando due automobili incendiate lungo la carreggiata. Sul posto, con i vigili del fuoco, la Polizia di Stato.

