Tradimalt organizza a Catania un confronto internazionale per la sicurezza sismica - Tempostretto

Redazionale. Tradimalt è azienda “orgoglio-messinese” leader in Sicilia nella produzione di malte tecniche

Giovedì 23 novembre, allo Sheraton Four Season di Catania, si terrà il primo “Existing Building Forum”. A volerlo è Tradimalt Spa, azienda “orgoglio-messinese” leader in Sicilia nella produzione di malte tecniche per l’edilizia, insieme al Dipartimento di Ingegneria civile ed architettura dell’Università di Catania e all’Ordine degli Ingegneri di Catania. Il confronto con esperti mondiali sul rischio sismico rientra nell’ambito di un progetto di ricerca che coinvolge l’azienda Tradimalt, presieduta da Vincenzo Coniglio, con il polo universitario catanese.

“Investire su questi temi – ha dichiarato Vincenzo Coniglio – attiene innanzitutto alla responsabilità sociale d’impresa, prima ancora che al ruolo di fornitori di soluzioni tecniche per la mitigazione del rischio. Questo primo Forum internazionale rappresenta un passo significativo verso l’unione di prospettive globali e locali capaci di mettere a sistema azioni concrete per adottare buone pratiche per scongiurare disastri”.

L’evento, che riunisce esperti di fama internazionale, istituzioni locali e aziende impegnate nella produzione di soluzioni per il miglioramento del patrimonio edilizio, mira a promuovere la consapevolezza sul rischio sismico nel sud Italia e gli strumenti, le politiche e gli interventi più idonei per mitigare l’impatto di eventuali eventi terremoti.

“La Sicilia, con il suo passato sismico, è il luogo ideale per discutere strategie innovative che migliorino la sicurezza statica e sismica degli edifici. La ricerca e la riqualificazione – ha sottolineato Ivo Caliò, docente dell’Università di Catania – sono pilastri fondamentali per garantire la resilienza delle nostre comunità di fronte a potenziali eventi sismici. Nell’attuazione di questa politica di sostenibilità urbana, diventa necessario sviluppare anche una cultura della sicurezza sismica, che trascenda i confini accademici, per adottare tecnologie e materiali avanzati, riducendo l’impatto in termini di vite umane e di perdite economiche”.

All’evento, nella tavola rotonda coordinata da Paolo La Greca, vice sindaco della città di Catania e professore di Tecnica e Pianificazione Urbanistica UniCt, parteciperanno rappresentanti istituzionali, degli Ordini professionali e dell’associazionismo; preceduti dalle relazioni dei professori Bassam Izzuddin, (Imperial College London), esperto di collassi progressivi, Sergio Lagomarsino (Università di Genova) e Paulo Lourenco (Università di Minho), esperti di rilievo internazionale di edifici monumentali, ed Ivo Caliò (Università di Catania) esperto internazionale di riqualificazione sismica.

Il forum, che prevede anche il riconoscimento di crediti formativi, è stato patrocinato da una serie di enti di Catania: Ance, Ordine e Fondazione degli Architetti, Fondazione e Ordine degli Ingegneri, Ingv e dalla Protezione Civile Nazionale e dall’associazione ingegneria sismica italiana e supportato dalle aziende Gruppo Sismica e G&P Intech; oltre alla linea specialistica QuakeProof di Tradimalt.

Tradimalt è una realtà orgogliosamente ed interamente siciliana, messinese, fondata a cavallo del nuovo millennio, che in un solo decennio ha saputo conquistare la leadership nel mercato siciliano dei premiscelati cementizi. Le ragioni di un tale rapido successo sono da ascrivere ad una moltitudine di fattori, tutte però riconducibili all’innovativa filosofia d’impresa, alla profonda conoscenza dei bisogni del comparto edile e agli straordinari rapporti commerciali con la filiera dei rivenditori, che ha trovato in Tradimalt grandi margini di convenienza e affidabilità e un’occasione unica per la crescita del proprio business.

L’attuale gamma prodotti si estrinseca in tre marchi principali, a loro volta suddivisi in linee tipologiche (tra cui collanti, malte per il ripristino, pitture, rinforzo strutturale, ecc.) specializzati nella produzione di malte premiscelate a base cementizia – Tradimalt © – e calce naturale NHL 3.5 e 5, marcata CE conforme alla normativa UNI EN 459-1:2010 – Magistra © – più orientato invece alla bioedilizia e al restauro monumentale, e Tradielastic, derivato specialistico operativo nel settore dell’impermeabilizzazione.