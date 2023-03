Tradito dalla passione per la bici, arrestato sorvegliato speciale - Tempostretto

A riconoscerlo i poliziotti del commissariato di Barcellona, i quali lo hanno fermato a Terme Vigliatore

BARCELLONA P. G. – Abbigliamento tecnico e allenamento in bici. La passione è costata cara, addirittura l’arrestato in flagranza ad un sessantasettenne di Barcellona Pozzo di Gotto. Per lui l’accusa è di violazione delle prescrizioni imposte dal regime di sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, a cui è sottoposto. Sono stati i poliziotti del locale Commissariato a riconoscerlo e a procedere all’arresto nel comune di Terme Vigliatore, in contrada Cannotta. L’uomo, con precedenti penali per reati contro il patrimonio ed in materia di armi, già condannato quale appartenente alla famiglia mafiosa dei barcellonesi, era a bordo della sua bici con tanto di abbigliamento tecnico.