Traffico e parcheggi, l'opposizione chiede a De Luca di convocare un Consiglio straordinario - Tempostretto

L'obiettivo è portare in aula le "numerose lamentele" dei cittadini. Chiesta la presenza di Basile e Mondello. Oteri: "Problematiche da approfondire"

MESSINA – A portare avanti l’istanza è il consigliere comunale di Forza Italia Cosimo Oteri, ma a firmarla sono stati praticamente in blocco da quasi tutte le forze di opposizione: è stato chiesto al presidente del Consiglio Cateno De Luca di convocare un consiglio straordinario con al centro del dibattito un tema centrale per la vita dei messinesi. Si tratta della questione legata a parcheggi di interscambio e viabilità.

La richiesta parte dalle lamentele

Il tema è quindi lo “stato dell’arte su parcheggi di interscambio” e le “problematiche al traffico veicolare e pedonale”. Nel documento si legge: “Sono numerose le lamentele relative all’argomento in oggetto, che meritano di essere trattate davanti all’intero civico consesso alle presenza delle Istituzioni”. L’invito è rivolto al sindaco Federico Basile e al vicesindaco, nonché assessore alla Mobilità urbana, Salvatore Mondello. Oteri scrive che “vanno certamente approfondite le tematiche che stanno provocando a tutt’oggi un importante disagio ai cittadini messinesi, considerati i numerosi cantieri aperti per la realizzazione di parcheggi di interscambio in varie zone della città”.

A firmare, oltre a Oteri, sono i tre consiglieri di Fratelli d’Italia, Gioveni, Carbone e Currò, i tre di Ora Sicilia, La Fauci, Zante e Vaccarino, il singolo elemento di De Domenico sindaco, cioè Caruso, e due del Gruppo Misto, Cantello e D’Arrigo.

