Traffico in tilt in zona sud, fuga di gas a Zafferia? - Tempostretto

Vigili del fuoco a lavoro per mettere in sicurezza la rampa che conduce al villaggio dalla Ss 114, chiusa al traffico. Immediate le code

MESSINA – Strada bloccata al bivio tra la Ss 114 e Zafferia, dove i vigili del Fuoco hanno chiuso la bretella che conduce al villaggio della zona sud, sia dalla statale che dalla bretella comunale.

I pompieri stanno verificando una fuga di gas segnalata dalla ditta impegnata nei lavori stradali sull’arteria e alle 18 circa hanno interdetto del tutto, anche ai pedoni, il passaggio lungo la bretella, chiudendo circa 50 metri di percorso per le operazioni di verifica e di messa in sicurezza.

I disagi maggiori sono per gli abitanti del popoloso villaggio e per chi lavora nei capannoni a ridosso della statale, costretti ad utilizzare unicamente un sottopasso per l’accesso, e per gli automobilisti in transito nei pressi del bivio sulla Statale, dove il traffico ha subito immediatamente rallentamenti.