Tragedia ad Alì, anziano trovato morto in casa carbonizzato - Tempostretto

ALI’ – Drammatico risveglio per la comunità di Alì. Nella notte il corpo semicarbonizzato dell’80enne Mariano Bonanno è stato ritrovato nella sua abitazione di contrada Cicco, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale per domane un incendio. Ad allertare i pompieri sono stati i carabinieri della stazione di Alì Terme, che durante un servizio di perlustrazione notturno avevo notato l’immobile in fiamme. All’interno dell’edificio, un’abitazione rurale che si trova in una zona isolata del paese, i vigili del fuoco hanno trovato il corpo senza vita di Bonanno. Secondo i primi accertamenti, le fiamme sarebbero divampate da un focolare a legna.