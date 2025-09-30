Tragedia di Giampilieri, il ricordo e la commemorazione nella Chiesa di San Nicolò

L'appuntamento lanciato dall'associazione Giampilieri 2.0 per le 18 dell'1 ottobre
MESSINA – La comunità di Giampilieri e l’associazione Giampilieri 2.0 ricorderanno l’anniversario dell’alluvione dell’1 ottobre 2009. A 16 anni dalla tragedia, il ricordo dei cittadini non si spegne e domani, alle 18, ci si riunirà nella Chiesa di San Nicolò per commemorare i defunti con la messa officiata da don Andrea Di Paola. Successivamente, spiega l’associazione, verrà posata una ghirlanda di fiori del Comune di Messina alla base del monumento in suffragio delle vittime: “Ricordare per non dimenticare”.