Incidente sull'A 18 nella notte a Itala. Tre morti

ITALA - Gravissimo incidente stradale alle 4 di notte al km 12.800 dell'autostrada A 18 Messina - Catania, all'altezza di Itala. Il bilancio è tragico: tre morti, tra cui un poliziotto 55enne di Santa Teresa Riva, Angelo Spadaro, ed altri feriti in condizioni serie ma non in pericolo di vita. L'agente, in forza alla squadra mobile di Giardini Naxos, era in servizio per un precedente incidente, quand'è stato travolto da un'auto.

La Polizia Stradale della sezione di Boccetta sta eseguendo i rilievi per chiarire la dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione: alcune auto erano ferme per un incidente, sulla carreggiata in direzione Messina, e sarebbero state colpite da un tir in arrivo, compresa quella della Stradale. Coinvolti due tir, un'auto, un furgone e una moto.

L'autostrada è chiusa, in direzione Messina, tra gli svincoli di Roccalumera e Tremestieri. Obbligo di passare dalla strada statale dove, ovviamente, si sono formate lunghissime code.