Tram. Vettura nuova vita vecchia, ancora corse soppresse

Anche con un tram in più il servizio resta carente

Da gennaio inizieranno i lavori di riqualificazione della linea e il servizio tranviario si fermerà. Ma la speranza era che almeno per l’ultimo mese, in periodo natalizio, i cittadini potessero contare su un servizio dignitoso.

Una speranza che purtroppo sembra destinata a naufragare visto che anche con una nuova vettura in più la musica sembra sempre la stessa: tutti i giorni corse soppresse o sostituite da bus.

Delle sette vetture rinnovate solo cinque sono in servizio (qui abbiamo spiegato perché) mentre la superstite delle vecchie è solo una. Ci sono quindi sei tram disponibili ma non tutti possono circolare contemporaneamente e, a quanto pare, gli imprevisti sono all’ordine del giorno, tanto che spesso non si riesce a rispettare la prevista frequenza di passaggio di 17 minuti.

Corse sostituite e soppresse

Cap. Zir: 6:08 – 7:50 – 9:32 – 11:14 – 12:56 – 14:38 – 16:20 – 18:02 – 19:44 – 21:26

Cap. Museo: 6:53 – 8:35 – 10:17 – 11:59 – 13:41 – 15:23 – 17:05 – 18:47 – 20:29 – 22:11

Questo è l’elenco delle corse odierne soppresse ma è storia di ogni giorno. In queste condizioni diventa complicato affidarsi al trasporto tranviario. Un trasporto che dovrebbe essere del tutto rivoluzionato al termine dei lavori sulla linea, con parti di città riqualificate, i semafori intelligenti e l’aumento del numero di vetture rinnovate. Ma prima della sospensione sarebbe utile fare il massimo con quanto disponibile per ridurre in periodo natalizio il traffico privato in centro città.

“Purtroppo è dovuto alla poca disponibilità di mezzi – dice la presidente di Atm, Carla Grillo -. La vettura Peloro è in revisione e potrebbe tornare in servizio a breve mentre la vettura Duomo (quella dell’incidente di aprile, ndr) dovrebbe tornare entro fine mese”.