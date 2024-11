Trasferta pugliese per il Messina Futsal in casa del Castellana

Quarto turno di Serie A2 di calcio a cinque che vedrà i giallorossi impegnati in trasferta dopo due sconfitte consecutive

MESSINA – Il Messina Futsal aprirà il mese di novembre in trasferta. È in programma, infatti, oggi sabato 2 novembre la partita sul campo del Castellana C5, che inizierà alle ore 16, valida per la 4ª giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5. I giallorossi, reduci da due sconfitte di fila dopo il successo all’esordio, intendono riprendere a conquistare punti in un girone “davvero competitivo, come conferma la graduatoria molto corta. Ogni partita è una battaglia, sia in casa che in trasferta. Questo equilibrio alza il livello di sfida e ci stimola a dare il massimo in tutte le occasioni”, ha dichiarato, in settimana, il tecnico Salvatore Battiato, che dovrà fare a meno in Puglia degli acciaccati Giuseppe Puglisi e Andrea Cucinotta.

Piccolo è compagni si troveranno di fronte un avversario ugualmente motivato, che ha conquistato, fin qui, lo stesso bottino dei peloritani. Arbitreranno il match i signori Fabio Talaia di Policoro e Massimiliano Rasia di Bassano del Grappa (cronometrista Giuseppe Squicciarini di Bari).

GIOVANILE – Atteso debutto casalingo per l’Under 19, che se la vedrà domenica 3 (ore 16.00), al “PalaLaganà”, con il Mascalucia C5 nel torneo nazionale di categoria. Nel precedente turno, i ragazzi allenati da Salvatore D’Urso si sono imposti sul campo del Città di Adrano e disputeranno, quindi, la gara con il morale alto, vogliosi di concedere il bis di vittorie.

Programma 4ª giornata serie A2: Bitonto-Canosa C5; Castellana C5-Messina Futsal; Città di Acri-Audace Monopoli; Ecosistem Lamezia-Futsal Canicattì; Futsal Mazara-Soverato; Gear Piazza Armerina-Sammichele.

Classifica girone D: Futsal Canicattì 9; Bitonto, Ecosistem Lamezia e Sammichele 6; Audace Monopoli, Futsal Mazara e Soverato 4; Messina Futsal, Canosa C5, Città di Acri e Castellana C5 3; Gear Piazza Armerina 1.

