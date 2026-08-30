Tre arresti per spaccio di droga, inutile la fuga contromano in moto di un 46enne a Gazzi

Cocaina e hashish sequestrati. A San Filippo, con inseguimento, e a Giardini Naxos altri controlli dei carabinieri e arresti

MESSINA – Controlli nel fine settimana nel Messinese. Tra la nottata e il pomeriggio di ieri sono stati tre gli arresti a Messina e Giardini Naxos eseguiti dai carabinieri per reati in materia di sostanze stupefacenti, tra cocaina e hashish. Due dei quali nei confronti di persone che – nel corso di controlli – hanno anche tentato di sfuggire ai militari. Agli arresti un 24enne e un 46enne messinesi e un 42enne di Giardini.

I controlli a San Filippo e Gazzi, inseguimenti e arresti

Il primo arresto è stato eseguito nella nottata, nei confronti di un 24enne messinese, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di droga. In particolare, un primo equipaggio del Nucleo Radiomobile – mentre transitava a San Filippo – ha notato un’auto con due persone a bordo, ritenuta sospetta. Infatti, non appena i carabinieri hanno intimato l’alt al veicolo, il passeggero è sceso improvvisamente ed è fuggito a piedi favorito anche dall’oscurità, mentre il conducente è stato subito bloccato.

L’immediata perquisizione che ne è conseguita ha consentito di rinvenire oltre mezzo chilogrammo di hashish suddivisa in cinque involucri, di cui quattro riposti nel portaoggetti di uno sportello anteriore e uno sotto la ruota di scorta, mentre sotto un tappetino anteriore sono stati scovati 12 telefoni cellulari.

Una situazione analoga si è riproposta anche nel pomeriggio, quando un secondo equipaggio del Nucleo Radiomobile – mentre perlustrava l’area del quartiere Gazzi – ha notato un ciclomotore condotto da un uomo, che si muoveva con “atteggiamento ambiguo”. Nella circostanza, non appena i militari si sono avvicinati al mezzo per fermarlo, il 46enne alla guida ha subito accelerato e tentato di dileguarsi, viaggiando anche contromano e venendo bloccato dopo un inseguimento durato circa 3 km.

Anche in questo caso l’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare, venendo trovato in possesso di un panetto di cocaina del peso di più di un chilogrammo, trasportato nel bauletto del veicolo, nonché di un coltello con una lama di circa 17 cm..

Infine, nello stesso pomeriggio, anche a Giardini Naxos, i carabinieri della Stazione del luogo, coadiuvati dalle squadre di intervento operativo del 12° Reggimento “Sicilia” impiegate di rinforzo, hanno arrestato un 42enne, sempre per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

In quest’ultima circostanza, i militari hanno fermato il soggetto a un posto di controllo e lo hanno trovato in possesso di 4 dosi di cocaina. La perquisizione subito estesa presso l’abitazione e il luogo di lavoro dell’uomo ha poi consentito di recuperare anche altre dosi della stessa sostanza per un peso complessivo di ulteriori 60 grammi circa, nonché un bilancino di precisione

Il 24enne è stato giudicato con rito direttissimo nella mattinata di ieri e il 46enne è stato associato presso il carcere di Messina, mentre il 42enne è stato condotto al suo domicilio.

In tutti i casi, le sostanze stupefacenti sono state sequestrate e saranno poi inviate ai Carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio.