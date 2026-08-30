L’addio a Teresa Pugliatti e Antonino Fogliani, “Messina perde due protagonisti della cultura”

Il ricordo del sindaco Federico Basile. Il coordinamento provinciale di Sinistra italiana - Avs rende omaggio alla storica dell'arte

MESSINA – “Una giornata di grande tristezza per Messina e per il mondo della cultura. La nostra città piange la scomparsa di Teresa Pugliatti e del Maestro Antonino Fogliani, due personalità che, in ambiti diversi, hanno dato prestigio a Messina. Teresa Pugliatti ha dedicato la sua vita alla storia dell’arte, alla valorizzazione del nostro patrimonio e alla formazione di generazioni di studenti, lasciando alla città anche la sua preziosa biblioteca personale. Antonino Fogliani, scomparso prematuramente a soli 50 anni, è stato un direttore d’orchestra di grande talento, apprezzato a livello nazionale e internazionale, portando con sé sui più importanti palcoscenici il nome della sua città. Messina perde oggi due importanti protagonisti della sua cultura”. Così il sindaco Federico Basile.

“Teresa Pugliatti non era solo una storica d’arte d’altissimo livello, ma anche una donna libera, militante e appassionata”

“A nome mio, dell’amministrazione comunale e dell’intera città, esprimo il più sincero e sentito cordoglio alle loro famiglie”, conclude il primo cittadino sulla sua pagina Facebook. A ricordare la professoressa e storica dell’arte Teresa Pugliatti pure il coordinamento provinciale di Sinistra italiana – Avs: “Messina perde non solo una storica dell’arte di altissimo profilo scientifico, ma anche una donna libera, militante e appassionata. Nel corso della sua vita ha saputo unire il rigore della ricerca all’impegno civile, promuovendo mobilitazioni e iniziative a difesa del nostro patrimonio storico-artistico, tanto nei suoi monumenti principali quanto in quello più periferico e dimenticato. In queste ore sono state ricordate le storiche lotte contro il degrado e le speculazioni nel quartiere Tirone, così come la sua costante attenzione per la provincia e per i tesori considerati “minori” delle nostre periferie. Tra questi la Chiesa di Santa Maria di Mili, un monumento per il quale — sottolinea il coordinatore Ivan Tornesi — i suoi studi hanno rappresentato la bussola imprescindibile per ogni iniziativa di difesa e valorizzazione”.

Il valore delle sue battaglie politiche

Chi l’ha conosciuta da vicino, come Tonino Cafeo, ne evidenzia il valore profondo delle sue battaglie politiche: “Teresa è stata lontanissima dall’idea di bene culturale come merce o strumento di propaganda. Per lei la difesa e la valorizzazione delle opere d’arte erano innanzitutto un contributo alla crescita civile di una comunità e un mezzo di educazione civica e democratica. Nonostante un cognome e una statura intellettuale “di peso”, Teresa Pugliatti non ha mai avuto nulla di elitario. Al contrario, ha contribuito fino all’ultimo a ogni battaglia che avesse come fine la crescita collettiva, a partire da chi ha avuto meno opportunità”. “L’amore viscerale e democratico per la sua città è testimoniato anche dalla straordinaria donazione della sua biblioteca personale di 25.000 volumi: un patrimonio immenso che ha voluto regalare a tutti, rendendolo accessibile all’intera comunità. Messina perde una grande intellettuale, a cui dobbiamo un enorme e sentito “grazie”. Raccogliere il suo testimone significa continuare a difendere il patrimonio culturale del nostro territorio con il suo stesso rigore scientifico e la sua stessa passione civile”, conclude il coordinamento provinciale Sinistra italiana – Avs Messina.