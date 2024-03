Tre live in Sicilia per Carmelo Pipitone: sabato 23 a Giardini Naxos

Il cantautore siciliano, storico chitarrista dei Marta sui Tubi, presenterà il nuovo album "Piedi in acqua"

Saranno tre le date in Sicilia per la presentazione live di “Piedi in acqua” il nuovo album di Carmelo Pipitone, cantautore siciliano e chitarrista storico dei Marta sui Tubi. Venerdì 22 marzo a Palermo (Mind House) sabato 23 marzo ai Giardini Naxos (Sottosopra) e domenica 24 marzo a Ragusa (Bam).

Anticipato dal singolo “Pinzeri”, il nuovo disco del cantautore siciliano, il terzo da solista, esce a quattro anni di distanza dal precedente “Segreto Pubblico”. Pipitone non tradisce quel sound potente e viscerale caro ai fan della band, ma sposta la narrazione verso un orizzonte più introspettivo.

Il nuovo disco

“Questo disco è composto da 13 canzoni che raccontano le mie sensazioni provate negli ultimi 4 anni – racconta Pipitone – Sono stati tempi duri un po’ per tutti. Abbiamo attraversato il buio di una pandemia, avuto un sacco di tempo per pensare e farci delle domande, desiderato, odiato. Abbiamo spesso rimesso in discussione quello che credevamo fosse importante e in alcuni casi fatto pulizia. È un diario di bordo, una sfumatura nuova nelle sue pagine”.

13 nuove tracce “ruvide” nelle quali la chitarra la fa da padrone tracciando un percorso cantautorale su temi come il tempo che scorre (“Tempo”, “Sono stato”), dubbi esistenziali (“Veleno”) e l’assordante assenza di Dio (“U’ riavulo”). A dare il titolo al disco, la minimale e assorta “Piedi in acqua” che si chiude con la domanda “Soccu virinu l’occhi quann’un ci virinu cchiù” (Cosa vedono gli occhi quando non vedono più?). Il disco è comunque anche permeato da una tenue speranza (“Meravigliosa”, “Odessa”, “Peste nera”). Il tour di “Piedi in acqua”, curato da La Fabbrica, è partito il 27 gennaio da Bologna, sua città d’adozione.