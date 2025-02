Tremestieri. Area giochi chiusa e nel degrado

Lo spazio giochi, diversi anni fa, è stato allestito da un privato in un'area avuta in concessione dal Comune di Messina

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Segnalo questa villetta nella zona sud di Messina. Era un’area giochi allestita da una nota rosticceria del posto in un terreno assegnato in concessione dal Comune di Messina. Da tempo, purtroppo, è chiusa ed è diventata rifugio per gatti e sporcizia di ogni genere, .mentre doveva essere uno spazio ludico a disposizione dei bimbi. L’ennesima vergogna a Messina”.

In effetti è un peccato che la villetta segnalata dal nostro lettore non venga sistemata e restituita a bambini e famiglie. Anche perché la zona ha pochissime opportunità del genere. A bloccare la situazione è un contenzioso tra il Comune e il concessionario. L’auspicio è che l’area torni nella disponibilità del Comune di Messina che, potrebbe, così, attrezzarla con giochi di proprietà pubblica e riaprirla.