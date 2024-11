Tribunale di Messina. Sentenza di adozione

Redazionale

Estratto della sentenza n. 176/2024 emessa dal Tribunale di Messina e pubblicata il 14.08.2024 – Repert. n. 2375/2024

Il Tribunale di Messina – I Sezione Civile

Riunito in Camera di Consiglio, con l’intervento del Pubblico Ministero, pronunciandosi nella causa iscritta al n. 1469/2024 R.G. V.G., avente ad oggetto: Adozione di maggiorenni, dopo essere stato raccolto il consenso dell’adottante e dell’adottato da parte del Giudice designato dal Presidente del Tribunale all’udienza dell’08.07.2024, visto l’art. 313 c.c., in data 27.07.2024, ha reso la Sentenza n. 176/2024, con la quale ha dichiarato l’adozione di Allegra Gaetano Aristide Antonio, nato a Messina il 05/03/1968, da parte di Taranto Mafalda nata a Lipari (Me) il 24.07.1949.