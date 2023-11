Tris di vittorie per il Messina Futbol. Valdinisi superato per sei reti a zero - Tempostretto

La formazione messinese al momento occupa le prime posizioni della classifica, venerdì pomeriggio l'anticipo contro il Don Peppino Cutropia

MESSINA – Il Messina Futbol è a punteggio pieno nel campionato provinciale Under 17 di calcio. Nella 4ª giornata, la squadra giallorossa ha conquistato il terzo successo in altrettante partite che mettevano i tre punti in palio, battendo per 6-0 la Valdinisi (primo tempo 3-0) sul sintetico de “L’Ambiente Stadium” grazie alla doppietta di Antonio Anzalone e alle reti di Francesco Parisi, Antony Oteri, Cristian Carbonaro e Simone Gullì. Bello il gesto della società peloritana e dei giocatori di entrambe le formazioni, che hanno esposto uno striscione ne commosso ricordo di Giulia Cecchettin e di tutte le vittime di femminicidi.

I numeri certificano l’ottimo inizio di stagione della compagine allenata da Giovanni Foti, che ha realizzato 19 gol, subendone soltanto 4, compresi quelli del match contro la Messana, fuori classifica, terminato sul risultato di 2 a 2. Al di là di questi lusinghieri dati statistici, ciò che più importa alla dirigenza è la crescita sia tecnica che caratteriale del gruppo caro al dg Gioacchino Quattrone, sempre più unito sia in campo che fuori.

Questo pomeriggio (venerdì 24 novembre, ndr) è in calendario l’anticipo in casa del Don Peppino Cutropia, nel quale l’obiettivo dei ragazzi sarà continuare il percorso intrapreso, ma, come sempre, senza inutili pressioni e con la principale voglia di divertirsi e stare insieme.

Risultati: Milazzo-Pro Mende 1-2; Messina 2006-Gsc Naxos 1-0; Fair Play Messina-Real Gescal B 7-1; Città di Villafranca-Real Gescal 0-9; Garden Club-Don Peppino Cutropia 8-2; Messina Futbol-Valdinisi 6-0; Savoca Soccer-Messana 0-3.

Classifica: Messana *10; Messina Futbol e Real Gescal 9; Messina 2006 e Pro Mende 7; Garden Club, Valdinisi e Fair Play Messina* 6; Milazzo e Città di Villafranca 3; Real Gescal B* 1; Savoca Soccer, Gsc Naxos e Don Peppino Cutropia 0. * f.c.

