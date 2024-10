Trofeo Città di Messina, il Messina Futsal ospita il Regalbuto

Sabato pomeriggio un altro test per prepararsi all'esordio nella prossima Serie A2, a seguire un triangolare per gli Under 13

MESSINA – Il Messina Futsal organizzerà la 1ª edizione del “Trofeo Città di Messina”, che si svolgerà sabato 5 ottobre al “PalaLaganà” di Montepiselli. Il programma della manifestazione, patrocinata dall’Assemblea Regionale Siciliana, prevede alle ore 16 una partita tra la squadra giallorossa, che si prepara a disputare, per la seconda stagione di fila, il campionato di serie A2, ed il Regalbuto, squadra militante in serie B, che vanta una lunga e prestigiosa tradizione nel calcio a 5 nazionale. A seguire spazio, alle formazioni Under 13 di Messina Futsal, Acr Messina e Football24, che avranno l’opportunità di giocare e divertirsi sullo stesso parquet calcato, pochi minuti prima, dai loro beniamini.

Il gruppo di Serie A2, allenato da Salvatore Battiato, prosegue intanto gli allenamenti con massimale impegno, traendo positive indicazioni anche dai test con avversarie di categoria superiore. L’ultimo dei quali a Melilli, ospiti della compagine di mister Marcelo Mittelman (A2 Élite), che si è imposta alla distanza per 8-4, dopo, però, essere stata sotto nel punteggio (3-4). Per i peloritani tripletta dell’argentino Matias Sanz e gol di Giuseppe Barbagallo.

Per quanto riguarda il settore giovanile, l’Under 19 del Messina Futsal parteciperà domenica 6 ottobre al “25° Memorial Alessandro La Mendola – il casco salva la vita”, quadrangolare riservato a questa categoria, in programma, a partire dalle ore 15:30, al “PalaRussello” di Gravitelli. I ragazzi guidati dal tecnico Salvatore D’Urso potranno confrontarsi, così, con i coetanei di Città di Melilli, Athletic Club Palermo e Siac Messina.

