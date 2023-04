Trofeo Fin Sicilia. Due ori per Akhmetov, argento per Caliri - Tempostretto

Nella manifestazione regionale riservata agli esordienti B si mette in luce nella rana Akhmetov (Power Team Messina) e nello stile libero Caliri (Unime)

CATANIA – Brillano alla piscina Nesima i due piccoli, solo per età, talenti Ilias Akhmetov e Alessandro Caliri. I due nuotatori Esordienti B, che comprende i nati 2012/2013, sono iscritti rispettivamente con la Power Team Messina del presidente Accolla e l’Ssd UniMe della presidente Bosurgi.

Entrambe le società erano presenti al “1° Trofeo Fin Sicilia” indetto presso la piscina Nesima di Catania dove gli esordienti B hanno avuto modo di confrontarsi con tutti gli altri atleti della Sicilia in vasca da 25 metri, nelle settimane passate vi avevamo raccontato di meeting che vedevano partecipare gli atleti divisi in Sicilia Occidentale e Sicilia Orientale. Questa volta invece la manifestazione ha visto competere tutti insieme e ha assegnato le medaglie.

La classifica finale ha visto dominare la società Poseidon di Catania, che per numeri e qualità di atleti è una vera e propria corazzata collezionando 512,5 punti. La messinese Power Team Messina conquista il 13° posto con 23 punti, mentre segue in 14ª piazza l’Unime con 16 punti. Presenta a Catania, ma i suoi atleti non vanno a punti, anche l’Ulysse.

Le medaglie di Akhmetov e Caliri

Ilias Akhmetov (nell’immagine in evidenza mentre si allena) ha vinto l’oro nei 100 e 200 metri nuotati a rana. Per Alessandro Caliri invece la medaglia, d’argento, è arrivata nei 100 metri stile libero, nella foto in basso la premiazione della suddetta gara.

