Trofeo Halloween. Tris di Grifò, Swimblu quinta nella classifica di società - Tempostretto

Buon bottino di medaglie per le società Swimblu Milazzo e Power Team Messina nella prima gara regionale della stagione

PATERNÒ – Primo appuntamento della nuova stagione per il nuoto in vasca. Nel fine settimana appena trascorso venti le società impegnate alla piscina “Giovanni Paolo II” di Paternò per il “Trofeo Halloween” vinto dalla Poseidon (1444 punti) e che ha visto tre formazioni messinesi impegnate.

La migliore, che ha chiuso al quinto posto nella classifica di società, è stata la Swimblu di Milazzo con 203 punti, più staccata la Power Team Messina al dodicesimo posto con 85,5 punti, mentre riesce ad andare a punti anche l’Ulysse grazie al sesto posto della piccola Marta Marino, esordienti B, nei 200 stile libero. La manifestazione ha visto in gara tutte le categorie: Esordienti B, Esordienti A, Ragazzi e Juniores-Cadetti-Seniores accorpati in categoria Unica.

Si trattava di una gara a cui non hanno partecipato tutte le società, assente ad esempio l’Unime, e in un periodo in cui le squadre svolgono importanti carichi di lavoro in vista degli appuntamenti caldi della stagione tra cui ad esempio il campionato italiano assoluto di fine novembre.

Le medaglie della Swimblu

Nella categoria Unica. Oro per Sofia Perdichizzi nei 200 stile libero. Argento Martina Zaccone nei 50 stile libero, Sofia Perdichizzi nei 100 stile libero, Giorgia Di Mario nei 200 stile libero e nella staffetta 4×50 stile libero femminile con Zaccone, Perdichizzi, D’Amico e Di Mario. Bronzo per Martina Zaccone nei 50 farfalla, Chiara Sottile nei 50 e 200 rana, Alessandro Cardillo nei 200 rana.

Tra i Ragazzi oro per Alessandro Blanca nei 50 dorso. Argento Ginevra Saporita nei 100 rana e 200 misti, Irene Milioti nei 50 dorso, Alessandro Saporita nei 200 farfalla. Bronzo Ginevra Saporita nei 200 farfalla, Salvatore Calderone nei 50 rana, Alessandro Blanca nei 100 dorso.

Le medaglie della Power Team

Oro per il Seniores Gianmarco Grifò che vince i 50, 100 e 200 farfalla della categoria Unica. Il compagno Riccardo Sidoti, quest’anno Cadetto, conquista tre bronzi nei 50 farfalla, 50 e 100 dorso.

Tra le Ragazze Alessandra Parlavacchio vince l’argento nei 50 rana. Infine il bronzo di Ilias Akhmetov nei 200 rana, da Esordienti A primo anno, il giovane talento powertino lo scorso anno si era laureato in vasca lunga campione regionale nei 100 e 200 metri della stessa disciplina.

Articoli correlati