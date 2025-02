“Trofeo Il Pupo”, più di una cinquantina i giovani rugbisti per la seconda edizione

Inizialmente previsto per il 12 gennaio e rinviato causa maltempo, l'evento si è svolto domenica. Il tecnico regionale Cicciò: "Grande partecipazione, sono contento"

MESSINA – L’iniziativa, che rientra nel calendario delle attività giovanili promosse dal Comitato Regionale Sicilia della Federazione Italiana Rugby, ha rappresentato un momento di sport, crescita e divertimento per tutti i partecipanti. Alla seconda edizione del “Trofeo Il Pupo”, che si è svolta domenica 2 febbraio presso il campo Sciavicco di Messina dopo il rinvio di qualche settimana causa maltempo, hanno partecipato 66 giovani atleti che hanno giocato con impegno e correttezza, dando vita a incontri avvincenti e ricchi di emozioni. L’evento che ha visto una grande partecipazione di giovani rugbisti provenienti da tutta la regione. La giornata si è conclusa con il tradizionale “terzo tempo”, simbolo dei valori di amicizia e condivisione che caratterizzano il rugby.

Tito Cicciò, tecnico regionale della Federazione, ha espresso grande soddisfazione per l’evento: “Sono molto contento della giornata. La partecipazione è stata alta e i ragazzi hanno dimostrato grande impegno, determinazione e correttezza. Oltre a fare i complimenti e ringraziare tutti i ragazzi, volevo ringraziare tutti i tecnici dei club che erano presenti e tutti i genitori che hanno accompagnato i ragazzi. Voglio ringraziare anche la società del Messina Rugby 2016, che ci ha ospitato nel suo splendido campo, e i Messina Old, che hanno preparato il terzo tempo per tutti”.

“Sono stati coinvolti 66 atleti di 12 club differenti provenienti da tutta la Sicilia, nati nel 2009/2010 – ha spiegato il tecnico Giuseppe Costantino – I ragazzi sono stati divisi in tre squadre. Hanno partecipato in tanti tra arbitri, tecnici e pubblico. A fine manifestazione abbiamo fatto il punto della situazione, constatando una crescita generale rispetto allo scorso anno. Continueremo a lavorare proseguendo in questo percorso di formazione. Sulla stessa scia anche Salvo Garozzo, tecnico del Comitato. “Abbiamo detto ai ragazzi di mettersi in mostra senza paura e abbiamo ricevuto ottime risposte. Buone indicazioni sia sulla fase offensiva sia su quella difensiva. Sul piano tecnico ho visto tante cose positive”. La Federazione Italiana Rugby desidera ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, rinnovando l’impegno a promuovere il rugby giovanile e i suoi valori su tutto il territorio.

Articoli correlati