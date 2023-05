Trofeo Piskeo. Nella prima sessione protagonisti gli Esordienti A e B - Tempostretto

Assegnate le prime medaglie, dopo il pomeriggio di venerdì la classifica parziale di società è guidata dalla Poseidon. La prima messinese è l'Unime quinta

MESSINA – Gli atleti più piccoli delle categorie Esordienti B e A hanno dato il via al “17° Trofeo Piskeo-Memorial Mirko Laganà”. La manifestazione natatoria nazionale, tornata al programma completo di tre giornate, si sta svolgendo nella piscina scoperta della Cittadella Sportiva Universitaria di Messina, organizzata dall’Asd Piskeo Team e dall’associazione “Mirko Piskeo Onlus” con i patrocini del Comune di Messina e dell’Università degli Studi di Messina e l’autorizzazione della Fin Sicilia.

Gli esordienti A e B, ragazzi tra i 10 e i 13 anni e ragazze tra i 9 e i 12, chiuderanno come da programma nella mattinata di sabato le proprie gare. Dal pomeriggio toccherà alle categorie superiori che avranno tre sessioni, il pomeriggio di sabato appunto e le due di domani, domenica.

In totale, 1000 gli iscritti, tesserati per 35 società di Sicilia, Calabria e per la romana Effedue Group. Il clou domenica 28 con la “gara Piskeo”, cioè i 50 metri dorso, dedicata a Mirko Laganà, che nella specialità è stato campione regionale, e la cosiddetta “Australiana”, che avrà per protagonisti gli artefici dei migliori otto tempi nei 100 stile libero.

Il riassunto della prima giornata

Tanti gli spunti cronometrici interessanti nelle prove individuali, mentre per quanto riguarda le staffette si sono imposte quelle di: Aqua-Fit (4×50 stile Es. B femminili), Swimblu Milazzo (4×50 stile Es. A femminili), Tennis Club Match Ball (4×50 stile Es. B maschili) e Poseidon Catania (4×50 stile Es. A maschili).

Proprio la Poseidon guida al momento la classifica parziale con 250 punti, segue la Polisportiva Club Erea con 130 punti, terzo gradino del podio attualmente occupato da un’altra catanese l’Idra Nuoto e Fitness. La prima messinese è l’Unime quinta con 55 punti, poi viene la Swimblu sedicesima con 15 punti, la Power Team al 19° posto con 12 punti e l’Ulysse 21ª con 9. Tranne le Unime le messinesi hanno raccolto punti solo dalle gare individuali.

Gli ori della prima giornata

50 stile Es. B Eva Geri (Italica Sport) 38”99 e Daniele Cento (Swim Power Bagheria) 31”77; 100 rana Es. B: Alice Moceo (San Club) 1’37”82 e Akhmetov (Power Team) 1’27”93; 100 rana Es. A: Ludovica Urso (Idra Nuoto) 1’22”38 e Vincenzo Maniaci (Tennis Club Palermo) 1’15”97; 200 farfalla Es. A: Giorgia Rinaldi (Poseidon) 2’35”38 e Matteo D’Amico (Cus Palermo) 2’30”49; 100 dorso Es. B; Violante Coco (Poseidon) 1’29”02 e Cento (Swim Power) 1’21”72; 100 dorso Es. A: Maura Maugeri (Poseidon) 1’15”38 e Matteo Carnabuci (Poseidon) 1’07”69; 50 farfalla Es. B: Greta Marino (Poseidon) 37”24 e Gabriele Rizzo (Aqua-Fit) 33”49; 200 stile Es. A: Lara Lopis (La Meridiana) 2’20”83 e Maniaci (Tennis Club Palermo) 2’18”29.

