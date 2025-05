Trofeo Piskeo, quest’anno la prima edizione dedicata ai Master

Il Memorial Mirko Laganà giunge alla sua diciannovesima edizione, ma prima domenica 11 maggio in programma il "1° Trofeo Piskeo Master"

MESSINA – Il “Trofeo Piskeo – Memorial Mirko Laganà”, che vivrà la sua attesa 19ª edizione da venerdì 23 a domenica 25 maggio, presenta quest’anno un’importante novità. Il tradizionale appuntamento di nuoto FIN per gli atleti Esordienti B e A, Ragazzi, Juniores e Unica (Cadetti e Seniores) avrà come prologo il “1° Trofeo Piskeo Master”, in programma domenica 11 maggio nella piscina della Cittadella Sportiva Universitaria di Messina con inizio alle ore 10.00 del mattino e nel pomeriggio dalle 15.00.

L’Asd Piskeo Team e l’associazione “Mirko Piskeo Onlus” hanno ideato e promosso questa manifestazione riservata ai “più grandi”, di carattere regionale, che avrà per protagonisti oltre 200 nuotatori, in rappresentanza di 19 società, comprese la Pianeta Sport di Reggio Calabria e la Bergamo Swim Team. La squadra con più partecipanti sarà La Meridiana Sport con 45 iscritti, seguita da Swimblu (33), Idra Nuoto (20), Power Team (18) ed Aquarius (12). Tra le gare in programma figura la “Australiana”, alla quale prenderanno parte i migliori due tempi assoluti suddivisi in altrettante fasce di categorie: da M20 a M35 e da M40 in poi (femminile e maschile) nelle prove 50FA – 50DO – 50RA – 50SL. La formula prevede batterie ad eliminazione diretta sui 4×50 misti; gli stili non potranno mai ripetersi.

Punteggio e premi

Concorreranno alla graduatoria di società i primi dodici piazzamenti per gara e categoria, alle staffette verrà assegnato il punteggio doppio;

Coppa ai primi tre sodalizi classificati;

Medaglie ai migliori tre atleti F/M di categoria per gara.

Programma gare

Mattina: 800 stile libero (max 64) – 50 rana – 100 farfalla – 50 dorso – 200 misti – 4×50 mista

Pomeriggio: 50 stile libero – 200 dorso – 100 rana – 50 farfalla – 200 stile libero – Australiana