Truffe Agea sui Nebrodi, sequestro da 97mila euro - Tempostretto

Denunciato imprenditore agricolo che ha presentato false dichiarazioni per terreni di terzi ignari

MESSINA – Sigilli al patrimonio di un imprenditore agricolo della zona nebroidea, denunciato dalla Guardia di Finanza per l’ennesima truffa per ottenere i finanziamenti europei erogati dall’Agea.

97 mila euro l’ammontare del sequestro preventivo, ovvero l’ammontare di quanto l’uomo ha ottenuto dichiarando la conduzione a pascolo di terreni che in realtà non erano suoi né nella sua disponibilità a qualunque titolo, tra il 2017 e il 2018. E’ stato denunciato per truffa aggravata dopo gli accertamenti della Tenenza di Capo d’Orlando delle Fiamme Gialle.