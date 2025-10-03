“Truffe Stop – prova a prenderli”, Messina scende in campo in difesa degli anziani

Presentata la campagna di informazione e prevenzione: il calendario degli eventi tra ottobre e novembre

MESSINA – È stata presentata a Palazzo Zanca la campagna “Truffe stop – prova a prenderli”, promossa dal Comune di Messina e dall’assessorato alle Politiche sociali insieme al ministero dell’Interno, con l’importante contributo delle aziende partecipate ATM e Messina social city. Si tratta di un’iniziativa che punta a sensibilizzare e fermare le truffe ai danni delle persone fragili e degli anziani, inserita dall’amministrazione nel progetto “NonRaggir@ME”.

Con il coordinamento della giornalista Gisella Cicciò, testimonial della campagna, e di Letizia Bucalo Vita, il sindaco Federico Basile, con al fianco l’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore, l’assessore Massimo Minutoli e le presidenti Carla Grillo e Valeria Asquini, rispettivamente di Atm e Messina Social City, ha illustrato le iniziative in programma tra ottobre e novembre. Gli obiettivi della campagna sono molteplici. Innanzitutto l’informazione, perché “la conoscenza rende visibili i pericoli”. Poi fare rete tra cittadini e istituzioni, instaurando un rapporto di fiducia che possa portare a una lotta alle truffe che sia d’insieme. Infine la prevenzione, mettendo al primo posto la sicurezza.

Truffe Stop: gli appuntamenti

Si partirà già lunedì 6 ottobre con un evento al Palacultura. Poi, il 31 ottobre alle 18.45, via agli incontri sul territorio, con il primo alla parrocchia Stella Maris di Minissale. Il 7 novembre appuntamento alle 19 alla Chiesa di San Giuliano in via Garibaldi. Il giorno dopo, l’8, al Parco urbano per le Arti di Camaro superiore alle 11. Infine al Salone delle figlie del Divino Zelo di Faro superiore ci si incontrerà il 14 novembre alle 17, prima dell’incontro del 15 a Giampilieri Marina al Circolo anziani (alle 17). Infine, il 22 novembre, l’evento conclusivo al Teatro oratorio San Matteo di Giostra alle 19.

Basile: “Serve attenzione”

Ad aprire gli interventi è stato il sindaco Federico Basile: “La campagna Truffe Stop mira a fare informazione ma anche formazione: far comprendere che in questo mondo troppo veloce forse un po’ attenzione in più serve, non solo per cautelarsi dalle truffe, ma anche da quel sentimento che sorge dopo, la condizione di disagio e vergogna che spesso affligge i truffati. Anche quest’anno Comune e partecipate hanno sollevato l’attenzione”.

Secondo Alessandra Calafiore, assessora alle Politiche Sociali, quello delle truffe “è un tema che tocca tutti da vicino, ma l’intento della campagna è quello di far diventare gli anziani da vittime a protagonisti: sul tema c’è una grande attenzione da parte della Prefettura e delle forze dell’ordine, che saranno presenti insieme a noi nelle iniziative per sensibilizzare la popolazione nel territorio, attraverso la collaborazione degli Assessorati, ma anche delle partecipate Messina Social City e Atm”.

L’assessore alla Protezione Civile Massimilano Minutoli ha puntato sul fare rete e fare squadra: “Bisogna essere uniti per arginare un fenomeno di allarme sociale, e alla base c’è la comunicazione, dare un’informazione per essere aiutati. Per questo abbiamo creato punti di contatto su tutto il territorio, per far sì che questa comunicazione diventi capillare. Da qui nasce il ruolo degli operatori”.

A coadiuvare il Comune di Messina nella diffusione della campagna saranno anche due aziende municipali. Per Carla Grillo, presidente di ATM, Truffe Stop “è una campagna importante che riguarda una categoria sensibile. L’utenza del nostro servizio è costituita anche da persone meno giovani, e per loro il bus può essere un importante mezzo di comunicazione; a tal fine nei mesi scorsi abbiamo veicolato campagne sociali come questa: diffonderemo il video all’interno dei nostri mezzi e porteremo temi e motivi della campagna su uno dei nostri mezzi”.

Anche Messina Social City sarà coinvolta nella campagna Truffe Stop. “Per noi è una responsabilità essere partner di un progetto che parla di dignità – ha spiegato la presidente della partecipata, Valeria Asquini, – è nostro compito tutelare una relazione di fiducia con un ruolo di responsabilità”.

Truffe Stop, i numeri utili

Importante veicolare anche i numeri da chiamare nel caso in cui si pensa di essere o si sia stati vittime di truffe. Attivi il numero d’emergenza 112 e lo 090.771000. Inoltre ci si potrà rivolgere anche al Segretariato sociale nelle sedi delle circoscrizioni ogni mercoledì dalle 9.30 alle 12.30.

Nel corso della conferenza è stato presentato il video realizzato a supporto della campagna, interpretato dagli attori Antonina Borgosano e Mario Calabrese, e già disponibile su YouTube all’indirizzo www.youtube.com/watch?v=kyXxjSSmCUI&feature=youtu.be .