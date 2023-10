Tumore al seno, la prevenzione viaggia in treno tra Palermo e Messina - Tempostretto

Il 27 ottobre l'iniziativa promossa dalla Fondazione IncontraDonna e Ferrovie dello Stato. A bordo medici e volontari per consulti e distribuzione di materiali informativo

MESSINA – Viaggerà fra Palermo e Messina, venerdì 27 ottobre, il “treno della prevenzione” del tumore al seno. Prosegue fino al 31 ottobre – mese internazionale per la prevenzione e la cura del tumore del seno – la tredicesima edizione di Frecciarosa, un’iniziativa di Fondazione IncontraDonna e Ferrovie dello Stato Italiane con il patrocinio del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la partecipazione della Società scientifica Aiom (Associazione italiana di oncologia medica) di enti e istituzioni che vede per tutto il mese la presenza di medici e volontari a bordo dei treni per raggiungere un pubblico vasto e diversificato. Venerdì 27 ottobre Frecciarossa farà tappa in Sicilia con consulti a bordo del treno Intercity fra Palermo e Messina, con fermate a Termini Imerese, Cefalù, S. Agata Militello, Capo D’Orlando Naso, Patti San Piero Patti, Barcellona, Milazzo.

Questa edizione si è arricchita anche di un prestigioso riconoscimento, la Medaglia del Presidente della Repubblica per l’alto valore sociale e nazionale dell’iniziativa. Lo scorso anno sono stati coinvolti 25mila viaggiatori, distribuiti 15mila vademecum della salute ed effettuate più di mille prestazioni a bordo treno. L’obiettivo del progetto è favorire attraverso una serie di iniziative la prevenzione del carcinoma mammario, il più diffuso nel nostro Paese. Altra novità dell’edizione 2023 è la distribuzione del Disco Vaccinale, strumento di facile consultazione per la promozione di una cultura delle vaccinazioni ad ogni età. Punto di forza rimane sempre la distribuzione a bordo treno del Vademecum della Salute: una brochure informativa per corretti stili di vita mirata alla prevenzione oncologica. Quest’anno il booklet è stato anche tradotto in inglese ed è disponibile sul sito frecciarosa.it, dove saranno anche previsti teleconsulti due giorni a settimana per l’intero mese.