Turismo, Caruso: “Se ogni crocierista spende per 2 caffè, in città restano 2 milioni di euro”

L'assessore: "A breve gazebo a Largo Minutoli per gli operatori". E Messina punta a candidarsi a capitale europea del turismo intelligente

MESSINA – Si torna a parlare di turismo in terza commissione consiliare. La presidente Emilia Rotondo ha convocato i consiglieri e l’assessore al ramo Enzo Caruso, per parlare dell’impatto dei croceristi e della crescita del turismo in città. E c’è stata anche qualche novità, tra cui la partecipazione di Messina al bando Ue per la scelta della capitale europea del turismo intelligente. Dei numeri, invece, si è parlato circa un mese fa, alla presentazione dei dati 2023 dell’Osservatorio regionale siciliano.

Caruso: “Gazebo a Largo Minutoli”

L’assessore al Turismo Enzo Caruso, dopo un breve excursus, ha spiegato che “tra poco a Largo Minutoli arriveranno dei gazebo brandizzati in cui gli operatori selezionati con il bando potranno offrire i loro servizi”. Ma ha ricordato anche i percorsi che autonomamente possono prendere i turisti tramite i qr code e le mappe visitabili su Google: “Il dato ufficiale è direttamente di Google Maps e più volte ne abbiamo parlato. Al percorso rosso che porta a Cristo Re ci sono 50 mila click ed è il più utilizzato. Ma la scommessa vera dell’imprenditoria deve essere questa: comparire su questi percorsi. Il motore sono gli imprenditori e devono approfittare di quanto sta facendo il comune”.

Messina si candida a “capitale del turismo intelligente”

Poi la novità: “Ci siamo candidati con l’Ue al bando per città del turismo intelligente e anche per questo abbiamo potuto parlare dell’accoglienza, delle varie novità, delle pensiline Atm con la stazione di ricarica e di tutti quei servizi che rendono accogliente la visita in città”. Si tratta del bando per la capitale europea del turismo intelligente, vinto da Dublino per il 2024. Una competizione a cui partecipano decine di città in tutta Europa.

L’impatto del crocierismo

E infine un breve passaggio sull’indotto: “Il crocierismo è importante. Basti pensare che, se i croceristi che restano in città pagano due caffè, si arriva a una cifra totale di 2 milioni di euro. È ovvio che siamo noi a dover offrire qualcosa per far spendere loro più di due caffè. Ora stiamo per fare una delibera di giunta per la consegna del marchio VisitMe, che sarà dato a chi dà garanzie di trattamento di qualità, conoscenza della lingua, prodotti di qualità. Però è il commerciante che si deve dare da fare. Tutti dobbiamo credere di più in questa città”.