Turismo in Sicilia, Amata: “Una Dmo la strategia di rilancio per l’Alcantara” INTERVISTE

L'assessora regionale, imprenditori e leader locali insieme al commissario del Parco Fliviale Santi Trovato puntano sulla Destination management company (Dmo), organizzazioni territoriali cruciali per la promozione delle località

ASCOLTA le dichiarazioni dell’assessora regionale al Turismo Elvira Amata; di Maurizio Vaccaro, imprenditore turistico e Santi Trovato, commissario del Parco fluviale dell’Alcantara

di Carmelo Caspanello

MOTTA CAMASTRA – “Creare una Dmo per mettere a sistema gli stakeholder e valorizzare le peculiarità di questo splendido territorio”. Con queste parole, l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, ha delineato la via per il rilancio della Valle dell’Alcantara durante la giornata di studi “Al Qantarah: un ponte lanciato verso il futuro”, svoltasi nell’aula consiliare del Comune di Motta Camastra. Un confronto arricchito dalla partecipazione di autorevoli relatori, che ha permesso di delineare strategie concrete per il futuro turistico del comprensorio.

Al centro del dibattito le Destination management company (Dmo), organizzazioni territoriali cruciali per la promozione delle località turistiche. “Senza la sinergia, queste organizzazioni non potranno raggiungere i loro obiettivi”, ha ammonito l’assessore regionale. Una visione condivisa dal sindaco di Motta Carmelo Blancato, dai giornalisti Domenico Ciancio e Nuccio Anselmo, dallo studioso Mario Bolognari e dagli imprenditori Maurizio Vaccaro e Simone Trischitta.

Bolognari, docente di Antropologia culturale dell’Università di Messina, evidenzia che il risultato più importante dell’incontro consiste nel fatto “che aziende, associazioni, enti locali e in particolare il Parco fluviale dell’Alcantara, abbiano convenuto sulla necessità di costituire un’organizzazione manageriale della destinazione, con la funzione di evidenziare le richieste del territorio per poter avviare un nuovo sviluppo turistico”. E la Dmo, secondo Bolognari, “deve puntare sui Beni culturali, esigenza emersa anche dalle testimonianze di diversi soggetti”.

Nuccio Anselmo, giornalista del quotidiano Gazzetta del Sud, ha evidenziato il potere della narrazione nell’attrarre visitatori nella Valle dell’Alcantara, citando l’esempio dell’evento teatrale “Inferno” di Dante, che ha suscitato grande interesse. Simone Trischitta, presidente di Buongiorno Sicilia e produttore dello spettacolo “Inferno”, ha enfatizzato l’importanza della sinergia tra Regione Siciliana, amministrazioni locali, imprenditori e associazioni per la ripartenza del turismo nella Valle.

Il sindaco di Motta Camastra, Carmelo Blancato, rimarca l’importanza di unire le amministrazioni per lo sviluppo dell’Alcantara. La riqualificazione della linea ferroviaria Alcantara-Randazzo è stata definita un volano di sviluppo fondamentale per la Valle e per le Gole, secondo Domenico Ciancio, condirettore del quotidiano La Sicilia ed esperto di trasporti su rotaia.

Attenzione all’ambiente è stata ribadita da Santi Trovato, commissario straordinario del Parco fluviale dell’Alcantara, e da Maurizio Vaccaro, imprenditore turistico, che ha presentato un progetto culturale per valorizzare la Valle attraverso molteplici attività. Il sindaco Blancato ha proposto di fissare un nuovo appuntamento per discutere ulteriormente di questi temi. L’assessore Amata ha concluso l’incontro sottolineando l’importanza di valorizzare le peculiarità e le caratteristiche della Valle dell’Alcantara per attrarre i turisti e trasformarli in ambasciatori della terra siciliana. (IN ALLEGATO LE INTERVISTE)