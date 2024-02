Turismo. Incontro domanda-offerta: Centro per l’Impiego e Federalberghi per un nuovo modello

Il 20 febbraio incontro a S. Alessio Siculo organizzato dal Dipartimento regionale lavoro - Ufficio orientamento e Formazione professionale (Uob) di Francavilla, S. Teresa e Giardini Naxos

S. ALESSIO SICULO – Il 20 febbraio a S. Alessio Siculo si terrà un evento sull futuro del lavoro nel turismo. L’incontro, organizzato dal Dipartimento regionale lavoro – Ufficio orientamento e Formazione professionale (Uob) di Francavilla di Sicilia, Santa Teresa di Riva e Giardini Naxos, in collaborazione con Federalberghi e l’Istituto Pugliatti di Taormina, presenterà un modello innovativo per facilitare l’incontro tra le esigenze delle aziende turistiche e le aspirazioni dei lavoratori del settore.

L’evento, dal titolo “Centro per l’impiego e Federalberghi: un nuovo modello di incrocio tra domanda e offerta di lavoro”, che si terrà in un noto hotel di S. Alessio Siculo, si concentrerà sulla collaborazione tra il Centro per l’Impiego e Federalberghi, offrendo un’opportunità senza precedenti per gli operatori turistici e i potenziali candidati.

Durante l’iniziativa, i partecipanti avranno accesso a informazioni dettagliate sul servizio di Incrocio domanda-offerta (Ido), fornito gratuitamente alle aziende turistiche dai Centri per l’Impiego della regione. Questo servizio è fondamentale per semplificare il processo di reclutamento e assunzione, garantendo un match efficace tra le esigenze delle aziende e le competenze dei candidati.

Inoltre, saranno presentati i percorsi di accompagnamento al lavoro nel settore turistico, inclusi programmi di formazione professionale, strumenti per la transizione dalla scuola al lavoro e le tipologie contrattuali più utilizzate nel settore.

Ma le novità non finiscono qui. Il Centro per l’Impiego promuoverà una serie di iniziative progettate per facilitare ulteriormente l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico. Tra queste, spicca il Recruiting Day, un’opportunità unica per le aziende alla ricerca di personale stagionale e per i candidati interessati a lavorare nel settore turistico. Anche gli studenti del settore alberghiero saranno coinvolti, con l’obiettivo di mettere in contatto diretto futuri professionisti con le realtà del settore.