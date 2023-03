Turris-Messina. Raciti: "Sbagliato approccio ma potevamo pareggiare" - Tempostretto

L'allenatore del Messina dopo il 3-0 subito a Torre del Greco analizza la sconfitta: "Problemi in settimana con Konate, Celesia e Perez"

TORRE DEL GRECO – “La partita nasce male in settimana, dopo Potenza abbiamo avuto problemi con Konate, Celesia e anche Perez ha avuto difficoltà e ieri nel trasferimento l’abbiamo fatto scendere dal pullman per evitare che contagiasse gli altri” sono le parole di mister Raciti in conferenza stampa dopo la sconfitta (3-0) contro la Turris.

“Abbiamo sbagliato approccio nel primo tempo – commenta riguardo la partita l’allenatore del Messina – non stiamo stati bravi a leggere le loro giocate. Avevamo preparato in realtà il giusto modo di contenerli ma in campo ci sono mancate le letture e non scalavamo correttamente in difesa. Quando ho cambiato modulo avevamo preso le misure e abbiamo avuto occasioni. Fino al gol del 2-0 avremmo meritato il pari, nell’occasione del raddoppio locale errore nostro in difesa, dentro la nostra area. La Turris ha poi legittimato la vittoria col terzo gol, ma la partita per me era già finita”.

